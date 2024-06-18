Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канада повідомила, чи відправлятиме військових інструкторів в Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Канада повідомила, чи відправлятиме військових інструкторів в Україну
Канада вивела навчальний контингент із України перед повномасштабним вторгненням Росії
фото з відкритих джерел

За словами міністра оборони Канади, обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні

Для повернення військових інструкторів країн Заходу в Україну ще не склалися сприятливі обставини. Про це заявив міністр оборони Білл Блер, пише Reuters.

Коментуючи рішення зустрічі міністрів оборони країн НАТО, Блер зазначив, що країни Альянсу обговорили місію НАТО, яка передбачає посилення навчань українських військових.

«Було обговорення місії НАТО для посилення підготовки. Наразі обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні. Я вважаю, що в цей час є цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення навчальної місії в Україні», – сказав Блер.

Канада, яка з 2015 року допомогла підготувати понад 40 тис. українських солдатів, вивела свій навчальний контингент із заходу України перед повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року. Інструктори переїхали до Британії та Польщі, щоб відновити роботу з українськими військами.

Нагадаємо, глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди країн приєднатися до коаліції з відправки військових інструкторів в Україну. Однак деякі країни побоюються це робити. 

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу до України. Однак, президент США відмовився.

Читайте також:

Теги: Канада військові навчання військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незважаючи на незаконність, багато жителів Північної Кореї дивляться південнокорейські програми
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
10 червня, 10:08
ЗСУ винахідливі, але все ще обтяжені радянщиною, вважають у Пентагоні
Інспектор Пентагону у звіті вказав на сильні та слабкі сторони ЗСУ
19 травня, 15:17
Після наступу російська армія намагається знищити та захопити Вовчанськ
Історик, боєць батальйону «Свобода»: росіяни воюють у стилістиці ординців
23 травня, 21:30
Президент України розповів, як Україна хоче використовувати західну зброю
Зеленський пояснив, чому Україна хоче бити західною зброєю по території РФ
22 травня, 02:25
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі питання відправки інструкторів в Україну не розглядається
Розміщення в Україні чеських військових: глава МЗС Ліпавський прокоментував
30 травня, 16:36
Став відомий стан залізничного порома «Авангард» у Керчі
Удар по Керченській поромній переправі: з'явилися фото наслідків
31 травня, 04:02
Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію
П'ять військових частин не взяли: чоловік вигадав, що говорити, аби уникнути служби
8 червня, 20:51
Експерт Bild припускає, що російські танкісти в паніці тікають із машин, що потрапили на міни
Російська армія втратила сотні танків та БМП через одну помилку – Bild
9 червня, 02:56
США стежить за навчаннями росіян на Карибах
США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії
11 червня, 10:22

Політика

Лідери ЄС не затвердили Урсулу фон дер Ляєн на другий термін
Лідери ЄС не затвердили Урсулу фон дер Ляєн на другий термін
Канада повідомила, чи відправлятиме військових інструкторів в Україну
Канада повідомила, чи відправлятиме військових інструкторів в Україну
Генсек НАТО пояснив, на що вказує анонсований візит Путіна до КНДР
Генсек НАТО пояснив, на що вказує анонсований візит Путіна до КНДР
Росія визнала знищення літака А-50
Росія визнала знищення літака А-50
Кремль відреагував на заяви НАТО про розгортання ядерної зброї
Кремль відреагував на заяви НАТО про розгортання ядерної зброї
Глобальний саміт миру: Вселенський патріарх Варфоломій приєднався до підписантів комюніке
Глобальний саміт миру: Вселенський патріарх Варфоломій приєднався до підписантів комюніке

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
27K
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
26K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
9171
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
6466
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
6243
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Новини

Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua