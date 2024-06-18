Канада повідомила, чи відправлятиме військових інструкторів в Україну

За словами міністра оборони Канади, обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні

Для повернення військових інструкторів країн Заходу в Україну ще не склалися сприятливі обставини. Про це заявив міністр оборони Білл Блер, пише Reuters.

Коментуючи рішення зустрічі міністрів оборони країн НАТО, Блер зазначив, що країни Альянсу обговорили місію НАТО, яка передбачає посилення навчань українських військових.

«Було обговорення місії НАТО для посилення підготовки. Наразі обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні. Я вважаю, що в цей час є цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення навчальної місії в Україні», – сказав Блер.

Канада, яка з 2015 року допомогла підготувати понад 40 тис. українських солдатів, вивела свій навчальний контингент із заходу України перед повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року. Інструктори переїхали до Британії та Польщі, щоб відновити роботу з українськими військами.

Нагадаємо, глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди країн приєднатися до коаліції з відправки військових інструкторів в Україну. Однак деякі країни побоюються це робити.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу до України. Однак, президент США відмовився.