Нацгвардійці знищили ворожий Су-25 на Донеччині (відео)
Літак було знищено за допомогою зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла»
Воїни Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
«Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою «Грач», що здійснював бойовий виліт», – йдеться у повідомленні.
Бійці 31 бригади НГУ збили з ПЗРК «Ігла» Су-25 на Донеччині. pic.twitter.com/v80OuKNaIg— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 28, 2024
Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.
«Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито», - констатують військові.
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