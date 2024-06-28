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Нацгвардійці знищили ворожий Су-25 на Донеччині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Нацгвардійці знищили ворожий Су-25 на Донеччині (відео)
Ворожий Су-25, відомий також під назвою «Грач»
фото ілюстративне

Літак було знищено за допомогою зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла»

Воїни Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою «Грач», що здійснював бойовий виліт», – йдеться у повідомленні.

Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.

«Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито», - констатують військові.

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Теги: літак ЗСУ Донеччина

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