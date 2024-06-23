Село в Румунії може стати найбільшою авіабазою НАТО в Європі – BBC

Через базу проходитимуть військовослужбовці сили НАТО з 32 країн світу

У Румунії військово-повітряна база імені Міхая Коґельничану (МК) отримала свою назву від розташованого поблизу села. Воно носить ім’я ліберального політика 19 століття. Тепер це місце перетворюється на найбільшу базу НАТО в Європі, яка перевершує навіть Рамштайн, що у Німеччині, пише BBC.

Найближчим часом на базі МК з'явиться ескадрилья румунських літаків F-16, які нещодавно були куплені у Норвегії, а також безпілотники MQ-9 Reaper. Завдяки цьому тут буде військове містечко, через яке проходитиме ротація військовослужбовців армії, військово-повітряних і військово-морських сил НАТО з 32 країн світу, зазначають у матеріалі.

Останніми на базу прибули фіни. Вона розташована всього за 20 км від узбережжя Чорного моря, за 300 км від Одеси та за 400 км від окупованого Севастополя.

«Тут набагато більша присутність США, набагато більше інфраструктури, житла, людей і техніки», – підкреслив пілот Військово-повітряних сил США Чарлі Тагга.

Він зазначив, що війна Росії в Україну змінила як райони, над якими літає пілот, так і стратегічну позицію місії. У 2021 році під час його останнього туру пілоти винищувачів НАТО літали далеко над міжнародними водами у Чорному морі. Проте тепер вони дотримуються 12-мильної зони над румунськими і болгарськими територіальними водами, «щоб уникнути непорозумінь, ескалації ситуації з росіянами».

«Раніше ми були тут для стримування будь-якої російської агресії. Зараз це більше запевнення інших країн НАТО, таких як Румунія, що ми тут і готові захищати», – зауважив Чарлі Тагга.

Пілот наголосив, що відколи він сюди прибув, не було жодного виклику на перехоплення російського літака, але все ж під час попередніх місій над Балтикою такі виклики спостерігались.

«Вони просто пролетять повз – це не суперечить жодному міжнародному праву, вони мають на це право. Але ми поставимо свій літак поруч з літаком супротивника. З точки зору позерства, це показує росіянам... що ми активні. Ми літаємо з озброєними літаками, тож це надсилає чіткий сигнал. І це також надає нам цінну розвідувальну інформацію, ми записуємо серійні номери літаків і зброю, яку ці літаки перевозять, тож це також входить в загальну розвідувальну картину», – додав військовий.

У BBC зазначили, попри те, що літаки НАТО уникають непотрібних зіткнень з росіянами, все ж траплялися інциденти над Чорним морем. Зокрема у вересні 2022 року російський пілот неправильно зрозумів команду наземного управління та ледь не збив британський літак-розвідник з екіпажем до 30 осіб.

Також у березні 2023 року російський винищувач Су-27 спеціально збив американський безпілотник MQ-9 Reaper, який летів з Румунії над міжнародними водами.

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом. Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

Раніше стало відомо, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

До слова, Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа.