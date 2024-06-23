Головна Київ Новини
search button user button menu button

В укритті столичного підприємства знайдено мертвим енергетика

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В укритті столичного підприємства знайдено мертвим енергетика
Встановлюються обставини смерті 43-річного енергетика
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міненерго повідомило про надзвичайну ситуацію під час тривоги в Києві

Під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств Києва в укритті знайдено мертвим 43-річного працівника. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

«Під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств м. Києва в укритті без ознак життя виявлено 43-річного працівника. Лікарі швидкої констатували його смерть. Обставини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в одному з населених пунктів Івано-Франківської області біля опори повітряної лінії виявлено обірваний провід та тіло місцевої мешканки. На місце події викликалась поліція.

Нагадаємо, що вранці 23 червня ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення. 

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Читайте також: У лікарні помер енергетик, поранений під час ракетного удару 22 червня
Теги: енергетика тривога смерть Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання
«Укренерго» анонсувало графіки відключень 25 травня
24 травня, 18:47
Київ бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії
У Києві найчастіше вимикають світло: Центр Разумкова назвав причину
28 травня, 15:23
Як повідомив Офіс генпрокурора, наразі триває комплекс слідчих дій та призначено судові експертизи у справі загибелі захисників
Загибель бійців 128-ї бригади на Запоріжжі: Генпрокуратура дала роз'яснення у справі
29 травня, 21:26
«Шкода, що ви на волі»: перехожі дівчата обламали організатора «п'яних вечірок» у Києві
«Шкода, що ви на волі»: перехожі дівчата обламали організатора «п'яних вечірок» у Києві
5 червня, 20:50
Пропозиція з відшкодування коштів дійсна як для ОСББ і ЖБК, так і для будинків з керуючими компаніями
Київ покриватиме 75% вартості генераторів: хто може отримати допомогу
13 червня, 16:29
Російський патріарх запевнив, що молитиметься за Бєлоусова і подарував йому ікону
Патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців
26 травня, 16:44
Друга за добу повітряна тривога на Київщині тривала чотири години
Друга за добу повітряна тривога на Київщині тривала чотири години
2 червня, 07:57
Франсуаза Арді за 1963-1976 роки знялася в кількох кінокартинах, найбільшу популярність їй принесла роль у фільмі «Великий Приз»
Померла співачка, яка входить у топ-200 найвидатніших за версією Rolling Stone
12 червня, 08:42
З 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт
Дешевше лише у Туркменістані. Ексміністр пояснив, чому Україна змушена піднімати тариф на світло
17 червня, 18:28

Новини

В укритті столичного підприємства знайдено мертвим енергетика
В укритті столичного підприємства знайдено мертвим енергетика
Окупанти вдарили ракетами по Київщині: фото наслідків
Окупанти вдарили ракетами по Київщині: фото наслідків
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
На озері в Києві розквітли водяні лілії (фото)
На озері в Києві розквітли водяні лілії (фото)
Нардепи зареєстрували законопроєкт про перейменування міста Бровари
Нардепи зареєстрували законопроєкт про перейменування міста Бровари
У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку
У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
23K
Трійця 2024 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
15K
Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру
12K
Скандал із військовим та Тищенком у Дніпрі: поліція Києва підтвердила участь свого співробітника
12K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8623
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч

Новини

Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Вчора, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
21 червня, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua