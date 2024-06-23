В укритті столичного підприємства знайдено мертвим енергетика

Міненерго повідомило про надзвичайну ситуацію під час тривоги в Києві

Під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств Києва в укритті знайдено мертвим 43-річного працівника. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

«Під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств м. Києва в укритті без ознак життя виявлено 43-річного працівника. Лікарі швидкої констатували його смерть. Обставини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в одному з населених пунктів Івано-Франківської області біля опори повітряної лінії виявлено обірваний провід та тіло місцевої мешканки. На місце події викликалась поліція.

Нагадаємо, що вранці 23 червня ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.