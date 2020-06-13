Де в Україні безпечно відпочивати: у МОЗ назвали області
У чотирьох областях наразі все відкрито, і українці можуть відправитися туди на відпочинок
В Україні на фоні пандемії коронавірусу безпечно відпочивати щонайменше в чотирьох областях. Там показники захворюваності відповідають критеріям, задекларованим урядом.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».
Він зазначив, що в цих областях наразі все відкрито, і українці можуть відправитися туди на відпочинок.
«Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованих урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську області, і відпочивати в Україні», – сказав Ляшко.
Також він нагадав, що з 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти.
«Євросоюз говорить також, що з 1 липня відкриє свої кордони для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідеміологічних норм», – додав головний санітарний лікар.
Нагадаємо, в Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин.
Як відомо, за словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус.
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Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.
Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.