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    Де в Україні безпечно відпочивати: у МОЗ назвали області

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    У МОЗ кажуть, що відпочити можна&nbsp;в Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях - Де в Україні безпечно відпочивати: у МОЗ назвали області
    У МОЗ кажуть, що відпочити можна в Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях

    У чотирьох областях наразі все відкрито, і українці можуть відправитися туди на відпочинок

    В Україні на фоні пандемії коронавірусу безпечно відпочивати щонайменше в чотирьох областях. Там показники захворюваності відповідають критеріям, задекларованим урядом.

    Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Він зазначив, що в цих областях наразі все відкрито, і українці можуть відправитися туди на відпочинок.

    «Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованих урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську області, і відпочивати в Україні», – сказав Ляшко.

    Також він нагадав, що з 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти.

    «Євросоюз говорить також, що з 1 липня відкриє свої кордони для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідеміологічних норм», – додав головний санітарний лікар.

    Нагадаємо, в Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин.

    Як відомо, за словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом. 

    Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

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