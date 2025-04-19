У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Цього року у храмі одночасно перебуває близько 9 тисяч осіб

Цьогоріч тисячі вірян знову зібралися, аби стати свідками сходження Благодатного вогню

Сьогодні, 19 квітня, близько 14:30 у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Урочиста церемонія проходить кожного року і символізує світло Воскресіння Ісуса Христа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням трансляцію урочистої церемонії.

Традиційно церемонія відбувається у переддень Великодня у Кувуклії Храму Гробу Господнього – мармуровій печері, де за повір'ями поховали Ісуса Христа.

Як повідомляє поліція Ізраїлю, цього року у храмі одночасно перебуває близько 9 тисяч осіб.

Церемонія почалася з входу в храм представників Вірменського католикоса, після чого Кувуклію – каплицю над місцем поховання Ісуса Христа – оглянули та опечатали воском. Після цього храм заповнили православні араби, що традиційно супроводжують службу співом. Згодом до храму увійшов Патріарх Єрусалимський Феофіл III, якому належить почесна місія молитися за сходження вогню. Церемонія транслюється на YouTube, а також на християнських телеканалах і радіостанціях. Вогонь, як правило, сходить протягом кількох годин після початку служби.

Згідно з християнською традицією, апостол Петро побачив світло у гробі Ісуса після його воскресіння. Це світло стало символом небесного вогню, який щороку з'являється у Кувуклії на Великдень.

Нагадаємо, Страсна, або Велика субота – останній день напередодні Великодня, день скорботи про Ісуса Христа, якого розіп'яли у п'ятницю. Традиційно цього дня віряни моляться, йдуть до храму та завершують підготовку до Світлого Воскресіння Христового.

У Велику Суботу згадують поховання Ісуса Христа. У Євангелії розповідається про те, як Йосип Аримафейський домігся від Понтія Пілата дозволу передати йому тіло Христа для поховання. Але спочатку він намастив його пахощами, а потім загорнув у біле полотно – плащаницю. Поховали Ісуса Христа в печері в Йосиповому саду і заклали вхід камінням. Після смерті Ісус Христос зійшов у пекло – де звільнив душі, які там мучилися.