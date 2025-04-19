Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Цього року у храмі одночасно перебуває близько 9 тисяч осіб
фото ілюстративне

Цьогоріч тисячі вірян знову зібралися, аби стати свідками сходження Благодатного вогню

Сьогодні, 19 квітня, близько 14:30 у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Урочиста церемонія проходить кожного року і символізує світло Воскресіння Ісуса Христа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням трансляцію урочистої церемонії.

Традиційно церемонія відбувається у переддень Великодня у Кувуклії Храму Гробу Господнього – мармуровій печері, де за повір'ями поховали Ісуса Христа.

Як повідомляє поліція Ізраїлю, цього року у храмі одночасно перебуває близько 9 тисяч осіб.

Церемонія почалася з входу в храм представників Вірменського католикоса, після чого Кувуклію – каплицю над місцем поховання Ісуса Христа – оглянули та опечатали воском. Після цього храм заповнили православні араби, що традиційно супроводжують службу співом. Згодом до храму увійшов Патріарх Єрусалимський Феофіл III, якому належить почесна місія молитися за сходження вогню. Церемонія транслюється на YouTube, а також на християнських телеканалах і радіостанціях. Вогонь, як правило, сходить протягом кількох годин після початку служби.

Згідно з християнською традицією, апостол Петро побачив світло у гробі Ісуса після його воскресіння. Це світло стало символом небесного вогню, який щороку з'являється у Кувуклії на Великдень.

Нагадаємо, Страсна, або Велика субота – останній день напередодні Великодня, день скорботи про Ісуса Христа, якого розіп'яли у п'ятницю. Традиційно цього дня віряни моляться, йдуть до храму та завершують підготовку до Світлого Воскресіння Христового.

У Велику Суботу згадують поховання Ісуса Христа. У Євангелії розповідається про те, як Йосип Аримафейський домігся від Понтія Пілата дозволу передати йому тіло Христа для поховання. Але спочатку він намастив його пахощами, а потім загорнув у біле полотно – плащаницю. Поховали Ісуса Христа в печері в Йосиповому саду і заклали вхід камінням. Після смерті Ісус Христос зійшов у пекло – де звільнив душі, які там мучилися.

Читайте також:

Теги: Вифлеємський вогонь Єрусалим Великдень 2025

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Велику Суботу згадують поховання Ісуса Христа
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Сьогодні, 06:48
У Страсну п'ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
17 квiтня, 20:42
Поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ призначено на 18 квітня
До Великодня між Києвом і Львовом курсуватиме ще один поїзд
5 квiтня, 06:58
Значний шлейф сахарського пилу зараз рухається через Середземне море
Мити вікна на Великдень чи чекати пил із Сахари? Європейські кліматологи дали прогноз
16 квiтня, 17:06
За словами глави нашої держави, спецслужби надали інформацію про підготовку ударів РФ по містах України
Росія готує удари по Україні напередодні Великодня – Зеленський
17 квiтня, 16:07
Поїзд зупинятиметься у Вишневому, Козятині, Калинівці та Гнівані
«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг до великодніх свят
14 квiтня, 07:07
Дубайська паска підірвала мережу
Великдень 2025. Як приготувати дубайську паску: рецепт, що підкорив мережу
14 квiтня, 16:28
Раніше в будні дні кордон перетинали близько 70 тис. людей. Зараз ж пасажиропотік продовжує зростати
Прикордонники попередили українців про можливі черги на кордоні
17 квiтня, 12:46
За словами Гончаренка, Сергій Стерненко є організатором першого ЛГБТ квір-кінофестивалю
«Це провокація». Нардеп Гончаренко шокований подією, яка сьогодні стартує в Києві 
Вчора, 09:52

Соціум

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів
Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів
Канада: Музей української культури й побуту під відкритим небом постраждав від пожежі
Канада: Музей української культури й побуту під відкритим небом постраждав від пожежі
У Мексиці зафіксовано перший випадок міазу у жінки
У Мексиці зафіксовано перший випадок міазу у жінки
Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі
Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі
У Конго щонайменше 148 людей загинули під час пожежі на судні
У Конго щонайменше 148 людей загинули під час пожежі на судні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
59K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
54K
Діаспора б’є на сполох: «хороші росіяни» русифікують українців у Фінляндії
18K
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
14K
Прогноз магнітних бур на 19-21 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua