Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем

У давнину вважалося, що у Страсну суботу не можна працювати і прибирати

Страсна, або Велика субота – останній день напередодні Великодня, день скорботи про Ісуса Христа, якого розіп'яли у п'ятницю. Традиційно цього дня віряни моляться, йдуть до храму та завершують підготовку до Світлого Воскресіння Христового.

У Велику Суботу згадують поховання Ісуса Христа. У Євангелії розповідається про те, як Йосип Аримафейський домігся від Понтія Пілата дозволу передати йому тіло Христа для поховання. Але спочатку він намастив його пахощами, а потім загорнув у біле полотно – плащаницю. Поховали Ісуса Христа в печері в Йосиповому саду і заклали вхід камінням. Після смерті Ісус Христос зійшов у пекло – де звільнив душі, які там мучилися.

Як провести Велику суботу 2026

Велику суботу, 11 квітня 2026 року, слід провести у молитві та покаянні, попросити вибачення у близьких за образи, а також попросити вибачення у себе самого.

Страсна субота вважається ніччю без сну. Згідно з традиціями, у ніч з Великої суботи на Великдень прийнято пильнувати. Навіть якщо не вдалося побувати на службі, вдома перед іконою Ісуса Христа варто запалити свічку й помолитися.

Традиції та звичаї дня

У Страсну суботу в церкві проходять особливі служби. Під час хресного ходу навколо храму обносять Плащаницю. Незадовго до півночі Плащаницю переносять на Престол, де вона залишається 40 днів, до Вознесіння.

Також у Велику суботу в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь. Це диво знаменує Воскресіння Христове. Вогонь сходить щороку і саме напередодні православного Великодня. Благодатний вогонь унікальний – він не обпікає у перші хвилини. Із Єрусалиму його розвозять у різні країни світу.

Що можна у Страсну суботу

У суботу проходять останні приготування до свята: можна пекти паски, фарбувати яйця. Також в цей день прийнято роздавати милостиню і допомагати іншим. Добре робити безкорисливі вчинки і просити вибачення у близьких, а також самому відпустити всі образи.

У Велику Суботу ще продовжується піст: можна їсти пісний хліб, сирі овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, мед.

Народні прикмети

Хто сміється у Страсну суботу, той потім весь рік буде плакати.

Багато води розлилося – буде хороший річний сінокіс і багатий урожай.

Ясна погода у Велику суботу – слід чекати теплого та сонячного літа.

Якщо освячене яйце кинути у цей день у воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою та продовжить молодість.

Що не можна робити у Велику суботу