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До Великодня між Києвом і Львовом курсуватиме ще один поїзд

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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До Великодня між Києвом і Львовом курсуватиме ще один поїзд
Поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ призначено на 18 квітня
фото з відкритих джерел

Призначено ще один поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ

До Великодня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ-Львів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «УЗ».

Повідомляється, що 18 квітня між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий поїзд. Призначено ще один швидкий фірмовий поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ.

У п'ятницю, 18 квітня потяг вирушить:

  • з Києва – о 08:57, прибуття до Львова – 17:04;
  • зі Львова – о 13:30, прибуття до Києва – 20:51.

Продаж квитків уже відкрито.

Нагадаємо, що п'ять нових пасажирських вагонів СВ поповнили поїзди Укрзалізниці. Вагони побудовано Крюківським вагонобудівним заводом в межах державного замовлення на 66 пасажирських спальних вагонів. 

Чотири вагони поповнили склад флагманського поїзда «Оберіг» №64 Львів – Харків. Поїзд курсував з Києва 28 березня о 23:06, прибув до Харкова – 29 березня о 06:18.

До слова, «Укрзалізниця» повністю відновила онлайн-продаж пасажирських квитків після масштабного технічного збою. На сайті та в застосунку «УЗ» доступні функції купівлі квитків як прямих сполучень, так і з пересадками. 

 

 

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Теги: Укрзалізниця Львів потяг Київ Великдень 2025

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