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Великдень 2025. Як приготувати дубайську паску: рецепт, що підкорив мережу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дубайська паска підірвала мережу
колаж: glavcom.ua

Хітом сезону стала дубайська «волохата» паска, або як її ще називають – паска з «волоссям янгола»

Цьогоріч паска перестала бути лише символом Великодня – вона стала справжнім простором для кулінарної творчості. У тренді – незвичайні форми, оригінальні начинки та декор, який вражає. Хітом сезону стала дубайська «волохата» паска, або як її ще називають – паска з «волоссям янгола». Легка, ефектна і неймовірно ніжна – вона підкорила соцмережі та серця гурманів по всьому світу. «Главком» розповідає як приготувати таку паску власноруч.

Як приготувати дубайську паску: покрокова інструкція

Рецепт розрахований на три середні паски: пухка шоколадна основа, начинка з фісташкової пасти та хрусткий шар катаіфі.

На опару:

  • дріжджі 45 г.
  • молоко тепле 300 мл.
  • цукор 3 ст. л.
  • борошно 3 ст. л.

Зробіть опару з молока, дріжджів, цукру та борошна. Вимішайте все до однорідності та відкладіть в тепле місце на 20 хв.

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Допис, поширений КАТЯ РИБАЛКА 🎣 (@she__ri)

Для тіста:

  • вісім жовтків.
  • 200 г цукру.
  • ванільний цукор 10 г.
  • дрібка солі.
  • 650 г борошна.
  • 150 г какао-порошку.
  • 150 г м’якого вершкового масла.

Перетерти все разом, потім змішати з опарою. Поступово вводьте борошно і какао. Замішуйте тісто, поки воно не стане еластичним і гладким. Потім додайте м’яке вершкове масло і добре вимісіть, щоб масло повністю увійшло в тісто. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1,5-2 години, щоб воно добре піднялося.

Готове тісто розділіть на три частини. Викладіть його у форми, заповнюючи їх приблизно на третину об'єму. Накрийте і дайте підійти ще на 40 хв. Випікайте паски в розігрітій до 180°C духовці близько 40 хв.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл показала в Instagram паску, яку її чоловік привіз з України. Марк виклала історію в Instagram, де вона разом з дітьми розділяє українську паску на шматочки та підписала: «Особливий подарунок тато привіз з України».

До слова, 15-19 квітня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

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Теги: Великдень 2025 рецепт

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