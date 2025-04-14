Великдень 2025. Як приготувати дубайську паску: рецепт, що підкорив мережу
Хітом сезону стала дубайська «волохата» паска, або як її ще називають – паска з «волоссям янгола»
Цьогоріч паска перестала бути лише символом Великодня – вона стала справжнім простором для кулінарної творчості. У тренді – незвичайні форми, оригінальні начинки та декор, який вражає. Хітом сезону стала дубайська «волохата» паска, або як її ще називають – паска з «волоссям янгола». Легка, ефектна і неймовірно ніжна – вона підкорила соцмережі та серця гурманів по всьому світу. «Главком» розповідає як приготувати таку паску власноруч.
Як приготувати дубайську паску: покрокова інструкція
Рецепт розрахований на три середні паски: пухка шоколадна основа, начинка з фісташкової пасти та хрусткий шар катаіфі.
На опару:
- дріжджі 45 г.
- молоко тепле 300 мл.
- цукор 3 ст. л.
- борошно 3 ст. л.
Зробіть опару з молока, дріжджів, цукру та борошна. Вимішайте все до однорідності та відкладіть в тепле місце на 20 хв.
Для тіста:
- вісім жовтків.
- 200 г цукру.
- ванільний цукор 10 г.
- дрібка солі.
- 650 г борошна.
- 150 г какао-порошку.
- 150 г м’якого вершкового масла.
Перетерти все разом, потім змішати з опарою. Поступово вводьте борошно і какао. Замішуйте тісто, поки воно не стане еластичним і гладким. Потім додайте м’яке вершкове масло і добре вимісіть, щоб масло повністю увійшло в тісто. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1,5-2 години, щоб воно добре піднялося.
Готове тісто розділіть на три частини. Викладіть його у форми, заповнюючи їх приблизно на третину об'єму. Накрийте і дайте підійти ще на 40 хв. Випікайте паски в розігрітій до 180°C духовці близько 40 хв.
Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл показала в Instagram паску, яку її чоловік привіз з України. Марк виклала історію в Instagram, де вона разом з дітьми розділяє українську паску на шматочки та підписала: «Особливий подарунок тато привіз з України».
До слова, 15-19 квітня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Читайте також:
- Деокупація Паски. Хто підсунув українцям «кулічі» і «пасХу»
- Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
- Великдень 2025: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
- Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
- Магазини завалені кролями. Що відомо про символ Великодня, який підхопила Україна
Коментарі — 0