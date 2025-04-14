Великдень 2025. Як приготувати дубайську паску: рецепт, що підкорив мережу

Хітом сезону стала дубайська «волохата» паска, або як її ще називають – паска з «волоссям янгола»

Цьогоріч паска перестала бути лише символом Великодня – вона стала справжнім простором для кулінарної творчості. У тренді – незвичайні форми, оригінальні начинки та декор, який вражає. Хітом сезону стала дубайська «волохата» паска, або як її ще називають – паска з «волоссям янгола». Легка, ефектна і неймовірно ніжна – вона підкорила соцмережі та серця гурманів по всьому світу. «Главком» розповідає як приготувати таку паску власноруч.

Як приготувати дубайську паску: покрокова інструкція

Рецепт розрахований на три середні паски: пухка шоколадна основа, начинка з фісташкової пасти та хрусткий шар катаіфі.

На опару:

дріжджі 45 г.

молоко тепле 300 мл.

цукор 3 ст. л.

борошно 3 ст. л.

Зробіть опару з молока, дріжджів, цукру та борошна. Вимішайте все до однорідності та відкладіть в тепле місце на 20 хв.

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Для тіста:

вісім жовтків.

200 г цукру.

ванільний цукор 10 г.

дрібка солі.

650 г борошна.

150 г какао-порошку.

150 г м’якого вершкового масла.

Перетерти все разом, потім змішати з опарою. Поступово вводьте борошно і какао. Замішуйте тісто, поки воно не стане еластичним і гладким. Потім додайте м’яке вершкове масло і добре вимісіть, щоб масло повністю увійшло в тісто. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1,5-2 години, щоб воно добре піднялося.

Готове тісто розділіть на три частини. Викладіть його у форми, заповнюючи їх приблизно на третину об'єму. Накрийте і дайте підійти ще на 40 хв. Випікайте паски в розігрітій до 180°C духовці близько 40 хв.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл показала в Instagram паску, яку її чоловік привіз з України. Марк виклала історію в Instagram, де вона разом з дітьми розділяє українську паску на шматочки та підписала: «Особливий подарунок тато привіз з України».

До слова, 15-19 квітня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.