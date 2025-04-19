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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Роздуми перед Великоднем. СБУ розгромила мережі «агентів в рясах»

glavcom.ua
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СБУ розгромила ключові мережі «агентів в рясах» під час першої хвилі безпекових заходів в храмах УПЦ (МП)
фото: ssu.gov.ua

«Заходи СБУ тривають і зараз»

Завтра Великдень.

Фотосимвол цього Великодня, особисто для мене, розбомблена росіянами пекарня у Сумах, де випікали паски. Країна-терорист щоденно нагадує нам про свою звірячу сутність. І хоча в Україні, на жаль, ще залишаються ті, хто піде святити «кулічі», а не паски, варто згадати, як і завдяки кому за останні декілька років кардинально змінилась релігійна карта нашої держави.

Церква «московського патріархату», так звана УПЦ (МП) була розгалуженою мережею агентів, яку РФ вибудовувала багато років. Українська держава немов не помічала цю мережу і не усвідомлювала ту небезпеку, яку вона в собі таїть.

Однак після того, як Василь Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати цих поплічників Кремля. СБУ розгромила ключові мережі «агентів в рясах» під час першої хвилі безпекових заходів в храмах УПЦ (МП).

Представники московської церкви багато років займались різноманітною підривною діяльністю. Це був один із головних інструментів впливу з боку РФ на значну частину українського суспільства.

З початком Великої війни представники УПЦ (МП) не лише агітували за «русский мир», але й збирали інформацію для ворога, були корегувальниками і навідниками вогню.

З початку повномасштабної війни було 170 кримінальних проваджень стосовно 150 священнослужителів Української православної церкви (УПЦ), у т.ч. 23 архієреїв (!!!). 63 «агенти в рясах» отримали підозри, 31 вже й обвинувальні вироки суду.

Деякі з цих діячі написали заяви на обмін і допоможуть витягнути наших людей з російського полону.

Заходи СБУ тривають і зараз. Це вже точкова робота по агентах, які ще залишились на волі.

Давайте візьмемо повідомлення тільки за останні тижні: СБУ викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який «приватизував» церкву на Київщині; СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який погодився шпигувати для ФСБ на Донеччині; За матеріалами СБУ 5 років тюрми отримав настоятель храму УПЦ (МП), який вихваляв путіна та очікував на захоплення Вінниччини і т.д.

Очевидно робота по «агентах у рясах» не зупиняється ні на хвилину.

Заходи Служби мали значний «терапевтично-профілактичний» ефект.

Реальні строки зрадникам, суттєво ускладнили, а подекуди унеможливили для РФ вербовку нових агентів в церковному середовищі і зламали всі плани ворога.

Одним словом, перед відвіданням Великоднього богослужіння варто згадати чому підлеглих Малюка після розгрому «кремлівської церкви» стали називати Службою Божою.

Оцінюючи, скільки було зроблено за останні пару років, треба визнати – таку назву СБУ цілком заслужила.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква СБУ війна Московська церква в Україні Василь Малюк

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