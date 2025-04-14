«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг до великодніх свят
Додатковий потяг Київ – Вінниця – Жмеринка курсуватиме 21 квітня
«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда «Інтерсіті» №117/118 Київ – Вінниця – Жмеринка до великодніх свят. Він запланований на 21 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
Із Києва потяг відправлятиметься о 07:47, у Вінниці буде о 11:21, а у Жмеринці – о 12:13.
У зворотному напрямку:
- Жмеринка – 16:10;
- Вінниця – 17:02;
- Київ – 20:30.
Поїзд зупинятиметься також у Вишневому, Козятині, Калинівці (Вінницька область) та Гнівані.
«У складі – плацкартні, купейні вагони та вагон СВ, щоб кожен міг обрати зручний формат подорожі. Квитки вже у продажу», – йдеться в повідомленні.
Квитки можна придбати у застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та в касах вокзалів.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк – Київ до Великодніх свят.
Також на період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ.
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