Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг до великодніх свят

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг до великодніх свят
Поїзд зупинятиметься у Вишневому, Козятині, Калинівці та Гнівані
фото з відкритих джерел

Додатковий потяг Київ – Вінниця – Жмеринка курсуватиме 21 квітня

«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда «Інтерсіті» №117/118 КиївВінниця – Жмеринка до великодніх свят. Він запланований на 21 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Із Києва потяг відправлятиметься о 07:47, у Вінниці буде о 11:21, а у Жмеринці – о 12:13.

У зворотному напрямку:

  • Жмеринка – 16:10;
  • Вінниця – 17:02;
  • Київ – 20:30.

Поїзд зупинятиметься також у Вишневому, Козятині, Калинівці (Вінницька область) та Гнівані.

«У складі – плацкартні, купейні вагони та вагон СВ, щоб кожен міг обрати зручний формат подорожі. Квитки вже у продажу», – йдеться в повідомленні.

Квитки можна придбати у застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк – Київ до Великодніх свят. 

Також на період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ. 

Читайте також:

Теги: Київ Укрзалізниця Вінниця потяг Великдень 2025

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вербна неділя 2025: історія свята, традиції, обряди, заборони
Вербна неділя 2025: історія свята, традиції, обряди, заборони
12 квiтня, 22:15
Великдень – найрадісніше та найщасливіше свято для всіх християн
Великдень 2025: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
1 квiтня, 00:00
Відбірні нефасовані яйця у «Варусі» сьогодні коштують 63,90 грн за десяток
Вартість яєць зросла перед Великоднем: огляд цін у супермаркетах
24 березня, 15:53
Релігійні свята у квітні 2025 року
Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
29 березня, 07:56
«Коли я була у магазині за останній місяць у більше ніж половині випадків там не було яєць»
Яєчна криза у США: американці вигадали, як нестандартно святкувати Великдень
4 квiтня, 18:47
27 квітня 2025 року заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню буде обмежено
Поминальні дні у Києві: як працюватиме громадський транспорт
1 квiтня, 17:11
Маршрут обслуговуватиме електропоїзд з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг за популярним маршрутом до великодніх свят
11 квiтня, 10:43
Іграшкові кролики всіх розмірів та кольорів заполонили полички крамниць
Магазини завалені кролями. Що відомо про символ Великодня, який підхопила Україна
10 квiтня, 19:02
Загалом у першому майстер-класі взяли участь 35 гостей
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
10 квiтня, 11:56

Новини

«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг до великодніх свят
«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг до великодніх свят
У Вінниці поховали ексвійськового, який підірвав себе та кохану гранатою
У Вінниці поховали ексвійськового, який підірвав себе та кохану гранатою
Квітень дивує: четвертий день поспіль Україну засипає снігом (фото)
Квітень дивує: четвертий день поспіль Україну засипає снігом (фото)
Депутатка із Вінниччини вимагала у дружини загиблого воїна хабар: деталі від СБУ
Депутатка із Вінниччини вимагала у дружини загиблого воїна хабар: деталі від СБУ
Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео)
Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео)
У Вінниці вчитель вилаяв та вдарив учня під час уроку
У Вінниці вчитель вилаяв та вдарив учня під час уроку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
125K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
40K
Померла колишня глава департаменту культури КМДА, директор музею Києва
26K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
14K
Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua