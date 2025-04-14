«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг до великодніх свят

Поїзд зупинятиметься у Вишневому, Козятині, Калинівці та Гнівані

Додатковий потяг Київ – Вінниця – Жмеринка курсуватиме 21 квітня

«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда «Інтерсіті» №117/118 Київ – Вінниця – Жмеринка до великодніх свят. Він запланований на 21 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Із Києва потяг відправлятиметься о 07:47, у Вінниці буде о 11:21, а у Жмеринці – о 12:13.

У зворотному напрямку:

Жмеринка – 16:10;

Вінниця – 17:02;

Київ – 20:30.

Поїзд зупинятиметься також у Вишневому, Козятині, Калинівці (Вінницька область) та Гнівані.

«У складі – плацкартні, купейні вагони та вагон СВ, щоб кожен міг обрати зручний формат подорожі. Квитки вже у продажу», – йдеться в повідомленні.

Квитки можна придбати у застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк – Київ до Великодніх свят.

Також на період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ.