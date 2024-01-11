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Еквадор відмовляється від військового «металобрухту» із РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Еквадор відмовляється від військового «металобрухту» із РФ
Президент Еквадору Даніель Нобоа вирішив замінити озброєння на сучасне
фото із відкритих джерел

Президент країни Даніель Нобоа вирішив поміняти стару військову техніку на нову американську

Влада Еквадору вирішила обміняти стару військову техніку російського та українського виробництва на сучасне озброєння США. Про це на тлі заколоту мафії повідомив президент країни Даніель Нобоа в інтерв'ю місцевій радіостанції Canela.

«Так, ми отримаємо допомогу від США. Обмінюватиметься російський металобрухт на сучасне обладнання, сучасну техніку на $200 млн», – сказав Нобоа. 

При цьому він не уточнив, про яку саме техніку йдеться. Відомо, що в країні використовують радянські гелікоптери Мі-171Е та ПЗРК «Голка», проте передача військової техніки третім країнам зазвичай заборонена за умовами контрактів.

За словами Нобоа, провести обмін планується до кінця січня 2024 року. Застарілу техніку, яку передасть Еквадор, США теоретично зможуть відправити в Україну, щоб ЗСУ використовували її для протистояння російській агресії.

«Обмін стане лише частиною тієї допомоги, яку нам нададуть Сполучені Штати. Для подальшої допомоги вчора вдень після видання указу про введення в країні режиму внутрішнього військового конфлікту ми провели зустріч із послом Фітцпатріком зі США, і він сказав, що через кілька днів, два чи три дні, вони обов'язково представлять великий пакет допомоги для Еквадору», – наголосив Нобоа.

Заступник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс підтвердив готовність Вашингтона допомогти уряду Еквадору. Наразі американські чиновники підтримують контакти з командою Нобоа для координації дій щодо підтримки.

Допомога США знадобилася владі Еквадору на тлі спалаху насильства місцевих злочинних угруповань. Ситуація в країні загострилася 7 січня, коли стало відомо, що лідер злочинної організації «Лос Чонерос» Адольфо Масіас на прізвисько Фіто втік із ув'язнення. Водночас у кількох еквадорських в'язницях спалахнули бунти. Президент Нобоа підписав указ про запровадження країни режиму внутрішнього збройного конфлікту. Він навів список із 22 угруповань, які позначені як терористичні організації та воюючі недержавні суб'єкти. Нобоа наказав армії нейтралізувати їх.

Нагадаємо, президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що його країна перебуває у стані війни з наркоугрупованнями. Про це пише Reuters. Лідер країни назвав 22 злочинні банди, які спричинили бунти в Еквадорі, терористичними організаціями та зробив їх офіційними військовими цілями.

Зазначається, що командувач Збройних сил Еквадору Хайме Вела повідомив, що близько 329 осіб були заарештовані з моменту введення надзвичайного стану в країні. Уряд заявив, що остання хвиля насильства є реакцією на план президента побудувати нові в'язниці суворого режиму для лідерів банд. Нобоа повідомив, що проект двох нових об’єктів буде оприлюднено цього тижня.

До слова, останнім часом в Еквадорі піднявся рівень злочинності – кількість банд почала збільшуватися. У понеділок президент оголосив в Еквадорі 60-денний надзвичайний стан. Цей захід був відповіддю на втечу із в’язниці Адольфо Масіаса – лідера злочинного угруповання «Лос Чонерос», який відбував 34-річний термін. Після цього країну сколихнули озброєні напади, зокрема, відбулось захоплення місцевого телеканалу TC Television. Озброєна банда захопила телеканал і взяла в заручники одного з ведучих аналітичного шоу та працівників каналу. 

Читайте також: Заворушення в Еквадорі: президент країни відреагував
Теги: банда заручники надзвичайний стан президент озброєння Еквадор обмін

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