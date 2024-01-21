Головна Новини
search button user button menu button

Вибухи в низці областей РФ, пожежа в Ленінградській області: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в низці областей РФ, пожежа в Ленінградській області: головне за ніч
У селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії спалахнула пожежа
фото: скріншот

Звуки вибухів лунали в Орлі, Тулі та Смоленську

У ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. У Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту. Американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 січня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи в Росії

У ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Про це повідомило Міноборони РФ, заявивши про атаку безпілотників.

Спочатку Міноборони РФ заявило, що черговими засобами ППО було нібито знищено безпілотний літальний апарат над територією Орловської області. Згодом повідомило про начебто один знищений безпілотник над Смоленською областю.

Пізно ввечері 20 січня місцеві пабліки почали публікувати відео, на яких чути звуки вибухів у російській Тулі. Незабаром у Міністерстві оборони РФ заявили, що над містом сили ППО нібито відбили атаку безпілотника. Про пошкодження та постраждалих не повідомляється.

Пожежа на терміналі Морського торговельного порту в РФ

У ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту.

За повідомленням російських журналістів, очевидці чули два вибухи в районі нафтового терміналу торговельного порту, після яких спалахнула пожежа. Перед цим про звуки безпілотників, що пролітають, повідомляли жителі Кінгісеппа (близько 35 км від порту). Влада поки не коментувала інформацію.

За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек» у порту Усть-Луга Ленінградської області. Постраждалих немає, було проведено евакуацію персоналу. Він також додав, що в Кінгісепському районі введено режим підвищеної готовності.

До України незабаром приїде гендиректор МАГАТЕ

Незабаром до України приїде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Міністр енергетики зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою і гіршою.

«Продовжується процес деградації обладнання. Росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини», – розповів Галущенко.

За його словами, невдовзі до України приїде гендиректор МАГАТЕ.

«Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там – це постійна небезпека», – сказав Галущенко.

Авіабаза США в Іраку потрапила під потужний ракетний удар

Американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл, внаслідок якого кілька американських військових були поранені. За словами представника США, по авіабазі, яку використовують коаліційні сили на чолі з США, було випущено щонайменше десяток ракет.

Американський чиновник заявив, що під час атаки на авіабазу Айн аль-Асад американський персонал отримав незначні поранення, а співробітник сил безпеки Іраку був важко поранений.

Згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, напад стався після того, як, ймовірно, ізраїльський удар убив керівника розвідки Ірану в Сирії, а також трьох інших військових.

Сніговий апокаліпсис у США

Протягом останніх кількох днів у Сполучених Штатах Америки сильно погіршилася погода. У країні морози, сильний вітер, шторм та інтенсивні снігопади. Через аномальні погодні явища та різке зниження температури загинуло щонайменше 50 людей у різних штатах США.

Департамент охорони здоров'я штату Теннессі підтвердив 14 жертв негоди. У штаті Кентуккі, за даними губернатора, відомо про п'ятьох загиблих, а в Орегоні троє людей постраждали від ураження електричним струмом внаслідок падіння лінії електропередачі на їхнє авто. Також відомо про загиблих в Іллінойсі, Канзасі, Нью-Гемпширі, Нью-Йорку, Вісконсині та штаті Вашингтон.

Загалом хуртовини вразили кілька частин США, включно з Тихоокеанським північним заходом, Скелястими горами та частиною Нової Англії, зокрема західним Нью-Йорком, де, за словами метеорологів, поблизу Буффало за п’ять днів цього тижня випало близько 1,9 метра снігу. Морози також поширилися на південь США, для якого така зимова погода аномальна.

Теги: пожежа відео МАГАТЕ небезпека влада шторм безпілотник Міноборони РФ обстріл росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підписав санкційне рішення РНБО
Україна вводить нові санкції проти росіян: Зеленський підписав указ
23 грудня, 2023, 12:08
Пошкодження в РФ у результаті роботи ППО окупантів
«Бавовна» в Росії: окупанти заявили про збиття понад 30 дронів
30 грудня, 2023, 06:40
Станом на кінець минулого року потужність підприємств оборонно-промислового комплексу складала 1 млн FPV-дронів на рік
«Укроборонпром» відзвітував за 2023 рік: досягнення у цифрах
11 сiчня, 11:42
Від удару росіян постраждав Kharkiv Palace Hotel
Окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300, постраждав готельний комплекс
30 грудня, 2023, 20:37
На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки
Масований обстріл 29 грудня: рятувальники підбили підсумки після розбирання завалів
3 сiчня, 17:27
Наслідки удару по Херсонщині, 5 січня 2024 р.
Ситуація в регіонах: ракетний удар по Дніпропетровщині та понад 100 обстрілів Херсонщини
6 сiчня, 09:48
Площа пожежі склала 70 тис. кв. м
Вогнем оповите все: відео пожежі в Санкт-Петербурзі з висоти пташиного польоту
13 сiчня, 11:42
Як знищення російських літаків допоможе Україні – пояснює Центр стратегічних комунікацій
Як знищення російських літаків допоможе Україні – пояснює Центр стратегічних комунікацій
15 сiчня, 13:04
Румунські фермери блокують пункту пропуску «Сірет»
Румунські фермери відновили блокування пункту пропуску на кордоні з Україною
14 сiчня, 14:32

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8285
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7425
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua