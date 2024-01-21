Вибухи в низці областей РФ, пожежа в Ленінградській області: головне за ніч

Звуки вибухів лунали в Орлі, Тулі та Смоленську

У ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. У Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту. Американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 січня, щоб ви були в курсі подій.

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Вибухи в Росії

У ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Про це повідомило Міноборони РФ, заявивши про атаку безпілотників.

Спочатку Міноборони РФ заявило, що черговими засобами ППО було нібито знищено безпілотний літальний апарат над територією Орловської області. Згодом повідомило про начебто один знищений безпілотник над Смоленською областю.

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Пізно ввечері 20 січня місцеві пабліки почали публікувати відео, на яких чути звуки вибухів у російській Тулі. Незабаром у Міністерстві оборони РФ заявили, що над містом сили ППО нібито відбили атаку безпілотника. Про пошкодження та постраждалих не повідомляється.

Пожежа на терміналі Морського торговельного порту в РФ

У ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту.

За повідомленням російських журналістів, очевидці чули два вибухи в районі нафтового терміналу торговельного порту, після яких спалахнула пожежа. Перед цим про звуки безпілотників, що пролітають, повідомляли жителі Кінгісеппа (близько 35 км від порту). Влада поки не коментувала інформацію.

За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек» у порту Усть-Луга Ленінградської області. Постраждалих немає, було проведено евакуацію персоналу. Він також додав, що в Кінгісепському районі введено режим підвищеної готовності.

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До України незабаром приїде гендиректор МАГАТЕ

Незабаром до України приїде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Міністр енергетики зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою і гіршою.

«Продовжується процес деградації обладнання. Росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини», – розповів Галущенко.

За його словами, невдовзі до України приїде гендиректор МАГАТЕ.

«Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там – це постійна небезпека», – сказав Галущенко.

Авіабаза США в Іраку потрапила під потужний ракетний удар

Американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл, внаслідок якого кілька американських військових були поранені. За словами представника США, по авіабазі, яку використовують коаліційні сили на чолі з США, було випущено щонайменше десяток ракет.

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Американський чиновник заявив, що під час атаки на авіабазу Айн аль-Асад американський персонал отримав незначні поранення, а співробітник сил безпеки Іраку був важко поранений.

Згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, напад стався після того, як, ймовірно, ізраїльський удар убив керівника розвідки Ірану в Сирії, а також трьох інших військових.

Сніговий апокаліпсис у США

Протягом останніх кількох днів у Сполучених Штатах Америки сильно погіршилася погода. У країні морози, сильний вітер, шторм та інтенсивні снігопади. Через аномальні погодні явища та різке зниження температури загинуло щонайменше 50 людей у різних штатах США.

Департамент охорони здоров'я штату Теннессі підтвердив 14 жертв негоди. У штаті Кентуккі, за даними губернатора, відомо про п'ятьох загиблих, а в Орегоні троє людей постраждали від ураження електричним струмом внаслідок падіння лінії електропередачі на їхнє авто. Також відомо про загиблих в Іллінойсі, Канзасі, Нью-Гемпширі, Нью-Йорку, Вісконсині та штаті Вашингтон.

Загалом хуртовини вразили кілька частин США, включно з Тихоокеанським північним заходом, Скелястими горами та частиною Нової Англії, зокрема західним Нью-Йорком, де, за словами метеорологів, поблизу Буффало за п’ять днів цього тижня випало близько 1,9 метра снігу. Морози також поширилися на південь США, для якого така зимова погода аномальна.