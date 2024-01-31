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Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Синоптики прогнозують вночі та вранці у південних областях та в Криму місцями туман

У середу, 31 січня, в Україні буде досить хмарно, проте тепло. Прогнозується суха погода та подекуди ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

31 січня синоптики прогнозують вночі та вранці у південних областях та в Криму місцями туман, у більшості західних та північно-східних областей на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі: 1-6 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. В Карпатах вночі 7-12 градусів морозу, вдень - близько 0.

На Київщині прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Температура по області вночі 1-6 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

У Києві вночі 2-4 градусів морозу, вдень 3-5 градуси тепла.

Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня фото 1
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Теги: погода вітер Укргідрометцентр

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