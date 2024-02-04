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У Чилі лютують лісові пожежі: десятки загиблих (фото, відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Чилі лютують лісові пожежі: десятки загиблих (фото, відео)
фото: Reuters

Найбільше постраждали райони навколо туристичного міста Вінья-дель-Мар на узбережжі

Унаслідок сильних лісових пожеж у центральній частині Чилі вже загинули 46 осіб. Президент країни Габріель Борік попереджає, що кількість жертв, ймовірно, зростатиме. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією чилійського уряду, найбільше постраждали райони навколо туристичного міста Вінья-дель-Мар на узбережжі.

Лісові пожежі вирують у різних частинах регіону Вальпараїсо, де майже мільйон мешканців вимушені стикатися з цим природним лихом.

Пожежники намагаються приборкати вогонь, зокрема, за допомогою гелікоптерів і вантажівок. Тривають рятувальні операції.

У період з п'ятниці по суботу площа лісових пожеж збільшилася з 30 тисяч до 43 тисяч гектарів. Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха 3 лютого повідомляла про понад 90 активних пожеж по всій країні, і було відомо про 19 загиблих. Проте пізніше кількість жертв зросла.

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Президент країни пізніше заявив, що 40 людей загинули під час пожеж, а ще 6 померли від опіків у лікарнях.

Пожежі в лісових масивах цієї країни на заході Південної Америки не рідко виникають саме у літні місяці, і минулого року під час хвилі рекордної спеки внаслідок вогняної стихії загинуло близько 27 людей і постраждало понад 400 тисяч гектарів.

Між тим глава МВС Чилі зазначає, що хоча нині у лютому площа пожеж набагато менша, ніж минулого року, проте різко збільшується постраждала через пожежі площа. Також, за словами чиновника, найбільше занепокоєння влади викликає те, що деякі активні пожежі розвиваються дуже близько до міських районів, що збільшує ризик для людей, будинків та інших цивільних об'єктів.

Теги: пожежа Чилі стихійні лиха Алі Сов президент міністр

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