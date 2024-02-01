У Норвегії вирує найпотужніший за останні 30 років шторм «Інгунн» (відео)

Шторм, який сколихнув Норвегію, метеорологи вже назвали «Інгунн»

Найпотужніший за останні три десятиліття шторм вирує у Норвегії, зриваючи дахи з будинків. Про це повідомляє National Post.

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Ураганний вітер сколихнув деякі райони Норвегії з поривами до 180 км/год. Поблизу Лердала, невеликого мальовничого містечка на північний схід від Бергена, другого за величиною міста Норвегії. Ураган зніс з дороги автобус з 14 пасажирами. За повідомленням поліції, ніхто не постраждав.

Деякі райони були затоплені, а авіакомпанії та оператори поромів призупинили роботу. У середу і четвер надходили поодинокі повідомлення про закриття шкіл, доріг, тунелів і мостів.

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Пориви ураганного вітру також були зафіксовані вночі у Швеції. Шведський метеорологічний і гідрологічний інститут оголосив червоне попередження, найвищий рівень небезпеки, для західної частини району Норрботтен, що межує з Норвегією.

Шторм, який норвезькі метеорологи назвали «Інгунн», сколихнув центральну Норвегію в середу вдень, а в четвер рушив на північ. Метеорологічний інститут оголосив червоне попередження для арктичного регіону і кілька сповіщень про сходження лавин у регіоні.

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За повідомленням поліції, в готелі в Бодо, місті в окрузі Нордланд, були вибиті вікна. Пізніше центр Буде був перекритий через «небезпеку для життя і здоров'я мешканців».

#cycloneIngunn has made landfall in #Frøya #Norway 🇳🇴 the weather system is the worst to hit the country in 30 years. Wind speeds have reached 175 km/h #ingunn pic.twitter.com/o9MMH3nXCf — 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) February 1, 2024

Університетська лікарня Північної Норвегії повідомила, що її антена на даху була пошкоджена в місті Харстад на найбільшому норвезькому острові Хіннейа. На фотографіях у норвезьких ЗМІ видно, що вертолітний майданчик завалений уламками.

«Черепиця розлітається по всьому місту, видимість погана», – сказав представник міста Оівінд Арвола в інтерв'ю норвезькій телерадіокомпанії NRK.

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Речник поліції в регіоні Треннелаг Бйорнар Гаасвік, повідомив норвезькому інформаційному агентству NTB, що протягом ночі агентство громадської безпеки отримало від 40 до 50 повідомлень від людей, які постраждали від шторму, і очікується, що в четвер їх надійде ще більше.

На півдні Данії через сильний вітер був закритий Сторсезандетський міст, що з'єднує два великі данські острови, для автомобілів з легкими причепами.

Шторм пройшов у тому ж районі, що й новорічний ураган 1992 року, один з найсильніших штормів в історії Норвегії, повідомляє газета VG.

Як повідомлялося, у американському штаті Флорида пройшлися потужні торнадо, які призвели до масштабних руйнувань та загибелі щонайменше чотирьох людей.

Торнадо зачепили Маріанну, Панама-Сіті та Форт-Лодердейл, руйнували будинки та лінії електропередач. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих, близько 100 тис. осіб залишилися без світла.