У Норвегії вирує найпотужніший за останні 30 років шторм «Інгунн» (відео)

Найпотужніший за останні три десятиліття шторм вирує у Норвегії, зриваючи дахи з будинків. Про це повідомляє National Post.

Ураганний вітер сколихнув деякі райони Норвегії з поривами до 180 км/год. Поблизу Лердала, невеликого мальовничого містечка на північний схід від Бергена, другого за величиною міста Норвегії. Ураган зніс з дороги автобус з 14 пасажирами. За повідомленням поліції, ніхто не постраждав.

Деякі райони були затоплені, а авіакомпанії та оператори поромів призупинили роботу. У середу і четвер надходили поодинокі повідомлення про закриття шкіл, доріг, тунелів і мостів.

Пориви ураганного вітру також були зафіксовані вночі у Швеції. Шведський метеорологічний і гідрологічний інститут оголосив червоне попередження, найвищий рівень небезпеки, для західної частини району Норрботтен, що межує з Норвегією.

Watch as a Bridge shakes in Norway because of Storm Ingunn #CycloneIngunn #Ingunn #StormIngunn #Norway #Frøya #Norwegische pic.twitter.com/LBZEeY9Mln

Шторм, який норвезькі метеорологи назвали «Інгунн», сколихнув центральну Норвегію в середу вдень, а в четвер рушив на північ. Метеорологічний інститут оголосив червоне попередження для арктичного регіону і кілька сповіщень про сходження лавин у регіоні.

За повідомленням поліції, в готелі в Бодо, місті в окрузі Нордланд, були вибиті вікна. Пізніше центр Буде був перекритий через «небезпеку для життя і здоров'я мешканців».

#cycloneIngunn has made landfall in #Frøya #Norway 🇳🇴 the weather system is the worst to hit the country in 30 years. Wind speeds have reached 175 km/h #ingunn pic.twitter.com/o9MMH3nXCf