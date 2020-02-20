У Голлівуді застрелили репера Pop Smoke



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Репер Башар Джексон був відомий під псевдонімом Pop Smoke

У будинок музиканта увірвалися двоє чоловіків у масках, які зробили кілька пострілів і зникли

У середу, 19 лютого, в районі Голлівудських пагорбів у Лос-Анджелесі застрелили репера Башара Джексона, який відомий під псевдонімом Pop Smoke.

Про це повідомляє LA Times.

Видання TMZ зазначає, що рано вранці в будинок музиканта увірвалися двоє чоловіків у масках, які зробили кілька пострілів і зникли. Поранений музикант був доставлений в лікарню, де помер.

Будинок, де сталася стрілянина, належить актрисі Тедді Мелленкамп.

Нагадаємо, репер Джаред Ентоні Гіґґінс, який виступав під псевдонімом Juice WRLD, помер 8 грудня в чиказькому аеропорту Мідвей.

У 21-річного репера стався серцевий напад. Після рейсу з Каліфорнії у співака помітили кровотечу з рота, після чого його відвезли на швидкій, проте врятувати музиканта не вдалося.

Згодом у приватному літаку померлого американського репера Juice WRLD знайшли понад 30 кілограмів марихуани.