Позбавлення волі за публічне заперечення Голодомору: у Раді з'явився законопроєкт

Щороку в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років

У Верховній Раді з'явився законопроєкт №15192, який передбачає кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

«Необхідність прийняття даного законопроєкту обумовлена критичними викликами національній безпеці України в умовах триваючої збройної агресії та посиленням інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на нищення української ідентичності. Голодомор 1932-1933 років – це не лише трагедія минулого. Це фундамент української історичної пам’яті, який визначає наше сьогодення і майбутнє. Українці втратили мільйони життів не через стихію чи неврожай, а через свідоме рішення тоталітарної влади зламати опір нації, знищити її культурну й політичну суб’єктність. Саме тому Голодомор є геноцидом – злочином, спрямованим проти самої можливості існування українського народу», – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що метою законопроєкту є встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду українського народу, що забезпечить захист історичної пам’яті, гідності жертв та національної безпеки України.

Нардепи пропонують покарання у вигляді від трьох до семи років тюрми.

Як відомо, щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.