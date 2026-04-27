Позбавлення волі за публічне заперечення Голодомору: у Раді з'явився законопроєкт

Щороку в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років
У Верховній Раді з'явився законопроєкт №15192, який передбачає кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

«Необхідність прийняття даного законопроєкту обумовлена критичними викликами національній безпеці України в умовах триваючої збройної агресії та посиленням інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на нищення української ідентичності. Голодомор 1932-1933 років – це не лише трагедія минулого. Це фундамент української історичної пам’яті, який визначає наше сьогодення і майбутнє. Українці втратили мільйони життів не через стихію чи неврожай, а через свідоме рішення тоталітарної влади зламати опір нації, знищити її культурну й політичну суб’єктність. Саме тому Голодомор є геноцидом – злочином, спрямованим проти самої можливості існування українського народу», – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що метою законопроєкту є встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду українського народу, що забезпечить захист історичної пам’яті, гідності жертв та національної безпеки України.

Нардепи пропонують покарання у вигляді від трьох до семи років тюрми.

Як відомо, щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.

Читайте також:

Читайте також

Ірина Фріз («Європейська солідарність») переконана, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути обговорений з депутатами ще до його реєстрації у Верховній Раді
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
25 квiтня, 20:57
Поліція і слідчі біля тіл людей, яких застрелив із карабіна зловмисник у Голосіївському районі Києва. 18 квітня 2026 року
«Дикий Захід» чи право на самозахит. Напад у Києві загострив дискусію про дозвіл на зброю для цивільних
21 квiтня, 15:00
Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
14 квiтня, 10:05
Валерій Залужний і Василь Малюк можуть мати державну охорону
У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт
8 квiтня, 21:00
Лідерка «Батьківщини» занепокоєна щодо нового законопроєкту, який позбавляє українців права захищати свої національні інтереси
«Україна втрачає свою суб’єктність». Тимошенко б'є на сполох через щойно ухвалений закон
7 квiтня, 14:53
Зеленський зазначив, що є ще п’ять важливих законопроєктів, ухвалення яких дозволить залучити додатковий мільярд до державного бюджету
Криза в Раді. Президент зробив заяву щодо складних законопроєктів, які мають ухвалити нардепи
3 квiтня, 12:07
Повний текст законопроєкту наразі відсутній на сайті Ради
Військовий облік жінок: у Раді з'явився законопроєкт
31 березня, 12:04
Водіїв, які будуть порушувати ПДР та назбирають певну кількість штрафних балів, позбавлятимуть прав
Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
29 березня, 19:15
«Батьківщина» підготувала зміни до бюджету України і внесла законопроєкт, наголосила Тимошенко
«Батьківщина» почала всеукраїнський збір підписів під петицією про збільшення мінімальної пенсії
27 березня, 10:45

Новини

Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
