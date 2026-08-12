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«Хочу пережити Путіна». 98-річний довгожитель поділився спогадами про Голодомор та Другу світову війну

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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98-річний довгожитель багато читає, порається на городі та самотужки займається домашніми справами
фото: скриншот Радіо Свобода Україна /YouTube

Григорій Герасименко: «Ця війна страшніша за Другу світову»

98-річний мешканець Чернігівщини Григорій Герасименко пережив Голодомор та Другу світову війну та нині мріє про мир. Довгожитель поділився своїми спогадами та розповів, як вдруге за життя переживає війну. Про це пише «Главком» із посиланням на сюжет Радіо Свобода Україна в YouTube.

Григорій Герасименко народився 12 лютого 1928 року. Довгожитель зауважив, що хоче та обов’язково доживе до 100 років і чекатиме перемоги. «Я ще потихеньку тупаю, хочу пережити Путіна, щоб Україна стала вільною, щасливою та квітучою. Як я до цього доживу, то я буду великий молодець. Треба, щоб перемога була не путінська, а наша. Крим треба забрати, усе треба забрати», – наголосив 98-річний чоловік.

Нині довгожитель читає багато книжок, газет, пише власний щоденник. Про новини в країні чоловіку розповідає його син Григорій Герасименко. Пересувається пенсіонер за допомогою палиці та носить окуляри. Також він має власний город, на якому порається самотужки. Цього року він сам сіяв буряк. Також довгожитель сам варить зелений борщ із щавлем зі свого городу, прасує білизну та топить піч.

«Хочу пережити Путіна». 98-річний довгожитель поділився спогадами про Голодомор та Другу світову війну фото 1
фото: скриншот Радіо Свобода Україна /YouTube

Григорій Герасименко застав Голодомор 1932–1933 років, коли йому було п’ять років, зростаючи у багатодітній сім’ї, де було восьмеро дітей. Його батько був заможним селянином, яких того часу називали куркулями. Одного разу з району до будинку родини приїхав уповноважений, у них забрали все майно. Частину худоби використали для потреб колгоспу.

Родину двічі намагалися вигнати з хати. Батькові якимось чином вдалося відкупитися, тому остаточно їх із будинку не виселили. Сусіди чоловіка не були куркулями, однак на них накладали податки та вимагали певну кількість зерна. Це довгожитель назвав сталінською заготівлею зерна.

«Хочу пережити Путіна». 98-річний довгожитель поділився спогадами про Голодомор та Другу світову війну фото 2
фото: скриншот Радіо Свобода Україна /YouTube

Під час розкуркулення люди забирали буквально все, навіть із печі. Якщо там був горщик із їжею, то його розбивали, щоб не залишилося нічого. «Так що це був спеціальний сталінський голод, де що було здобне, щоб його знищити, щоб нічого не було. Отак убивали український народ. Тому що його ніколи не любили», – сказав чоловік.

Під час Другої світової війни село Герасименка окупували 21 вересня 1941 року. Він зауважив, що німці в той час були «хороші» й місцевих людей не чіпали. Водночас в інших селах було по-іншому. Однак німці були не такими жорстокими до українців, як росіяни під час розкуркулювання, Голодомору та нинішньої війни.

«Хочу пережити Путіна». 98-річний довгожитель поділився спогадами про Голодомор та Другу світову війну фото 3
фото: скриншот Радіо Свобода Україна /YouTube

Сьогодні Григорій Герасименко переживає війну знову. За його словами, нинішня війна в Україні страшніша за Другу світову. Нині над селом 98-річного українця літають російські дрони. «Не стріляли по мирних мешканцях. Стріляли тільки на фронті. А тепер б’ють і по Кучинівці. Хати погоріли, дрони летять всюди. Так що ця війна страшніша за Другу світову. Росіяни нас українцями ніколи не називали, ми були «хохли», – сказав пенсіонер.

Нагадаємо, Ганна Кривошеєва, яка відзначила своє 100-річчя, з нагоди ювілею поділилася історією свого життя та назвала свою головну цінність. Довгожителька є ветеранкою Другої світової війни. У 15 років вона була розвідницею та перекладачкою в партизанському русі.

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Теги: Друга світова війна довголіття Голодомор 1932-1933 років росіяни

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