В Ізраїлі зʼявився перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні (фото)

Монумент встановлено в центральній частині Єрусалима

Перший в Ізраїлі пам’ятник жертвам Голодомору в Україні було урочисто відкрито в Єрусалимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українське посольство в Ізраїлі.

Пам’ятник, який встановлено в центральній частині міста в парку Wohl Rose Garden, створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон. Він присвячується мільйонам жертв Голодомору – злочину, який радянська влада вчинила у 1932–33 роках.

Пам’ятник встановлено в парку Wohl Rose Garden фото: Посольство України в Державі Ізраїль

«Піднята рука перед розбитим жорном символізує приголомшливий тягар пам’яті і глибоку віру в оновлення та зцілення. У руці п’ять колосків зерна, що нагадують про жорстокий кремлівський закон, згідно з яким зберігання будь-якої кількості врожаю каралося смертю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ініціатива була реалізована на доручення президента України Володимира Зеленського.

Памʼятник створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон фото: Посольство України в Державі Ізраїль

Нагадаємо, щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2025 році цей день припадає на 22 листопада.

Голод 1921-1923 років виник через вилучення продовольства більшовицькою владою, посуху та наслідки війни. Точна кількість загиблих невідома, але дослідники називають цифру від 500 тис.

Голодомор 1932-1933 років був свідомо спланованим актом геноциду, спрямованим на знищення українців: у людей вилучали все продовольство, що спричинило смерть мільйонів. Голод 1946-1947 років був викликаний репресивною політикою радянської влади, завищеними планами хлібозаготівель, посухою та рішенням СРСР експортувати зерно за кордон. Ці трагедії залишили глибокий слід в історії України.