«Він не зовсім при собі». Губернатор Каліфорнії звинуватив Трампа у брехні

Трамп «не зовсім при собі», каже Ньюсом на тлі боротьби в Лос-Анджелесі

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом конфліктує з Дональдом Трампом через федералізацію та розгортання Національної гвардії в Каліфорнії після протестів проти депортації – та деяких заворушень – у Лос-Анджелесі. У епізоді «The Daily», опублікованому в четвер, демократ детально розповів про свої розмови з Трампом минулих вихідних – розмови, щодо яких обидві сторони надали суперечливі відомості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Як зазачає Ньюсом, вони мали суботню ранкову розмову, під час якої Трамп нібито згадував Національну гвардію. Але Ньюсом засудив цю розповідь і назвав неправдивою. «Він збрехав, клянуся могилою моєї матері й батька», – сказав Ньюсом у подкасті The New York Times. «Я не жартую, коли кажу це. Він збрехав. Холоднокровний брехун».

Як тільки Трамп почав згадувати частини їхньої розмови пізніше того дня, Ньюсом стверджував, що це почало «турбувати мене на іншому рівні, що, можливо, він насправді вірив, що сказав ці речі», сказав він. «Він не зовсім при собі», – додав губернатор.

Нова лінія атаки від Ньюсома, який широко вважається головним претендентом на пост президента у 2028 році, з'являється після того, як він сказав Fox LA раніше цього тижня, що Трамп «не та сама людина, з якою я мав справу лише чотири роки тому, і він зараз нездатний навіть до послідовної думки. Він вигадує речі».

Трамп та його прихильники неодноразово атакували тодішнього президента Джо Байдена щодо його розумової придатності протягом кампанії 2024 року та перших місяців другої адміністрації Трампа.

Президент нещадно критикував Ньюсома – включаючи відродження його прізвиська «Гевін Ньюскам» – останніми днями.

«Лос-Анджелес був у безпеці останні дві ночі», – Трамп опублікував у четвер на Truth Social. «Губернатор Гавен Ньюскам повністю втратив контроль над ситуацією. Він повинен говорити дякую за порятунок його задниці, замість того, щоб намагатися виправдати свої помилки та некомпетентність!!!»

Нагадаємо, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом на тлі протестів у Лос-Анджелесі виступив із публічним зверненням, звинувативши Дональда Трампа у зловживанні владою та закликав американців протистояти президенту США.