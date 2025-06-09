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Катували 12-річного хлопця. На Одещині поліцейські затримали підлітків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Катували 12-річного хлопця. На Одещині поліцейські затримали підлітків
Поліцейські оперативно знайшли та затримали підозрюваних
фото: Facebook/Поліція Одеської області

За словами правоохоронців, двоє товаришів 16-ти та 17-ти років знущалися з дитини

У Білгород-Дністровському районі Одеської області двоє юнаків катували дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Інцидент трапився наприкінці травня, однак про нього стало відомо лише 8 червня: в одній із соціальних мереж було опубліковане відповідне відео. Поліцейські встановили зловмисників. Ними виявилися двоє товаришів 16-ти та 17-ти років.

Фрагмент з відео
Фрагмент з відео
фото: Facebook/Поліція Одеської області

Правоохоронці затримали юнаків. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, ювенальні поліцейські Дніпропетровської області встановлюють обставини інциденту в Солоному, де група підлітків жорстоко катувала хлопця. Відео зі знущаннями було виявлено поліцією 1 червня під час моніторингу соціальних мереж.

Як повідомлялося, у Львівській області підлітки зняли на відео хлопця з аутизмом під час переодягання та розіслали його у месенджерах. Подія сталася у травні в одному із сіл Львівського району. За словами матері хлопця, після тренування на сільському стадіоні підлітки переконали її сина позувати на камеру роздягнутим, а потім надіслали це відео дівчині, яка йому подобається. Дівчина звернулась до вчителя, а той зателефонував матері хлопця.

Понад дві сотні випадків цькування у школі зафіксувала поліція за 10 місяців 2024 року. Кожен другий протокол за цькування складають на підлітків у віці з 14 до 16 років.

До слова, Російська Федерація системно застосовує тортури до українських військовополонених. Ворог поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються «більш ефективними».

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Теги: Одещина поліція

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