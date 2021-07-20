У Киргизії в музеї запустили україномовний аудіогід

Це вже 24-й аудіогід у межах проєкту культурної дипломатії

Українська мова зазвучала в Киргизькому національному музеї образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва.

Про це повідомила дружина президента України Володимира Зеленського – Олена Зеленська на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Це знаковий музей для Киргизії: він з’явився у 1930-х роках як перша картинна галерея в Бішкеку. Нині тут майже 18 тисяч творів мистецтва: від живопису до скульптур. Особливо приємно, що крім золотого фонду киргизських майстрів тут є твори художників з українським корінням: Івана Айвазовського, Олександра Осмьоркіна, Петра Кончаловського», – повідомила Олена Зеленська.

Минулого тижня у цьому музеї запустили україномовний аудіогід. Це вже 24-й аудіогід у межах проєкту культурної дипломатії.

«Озвучив аудіогід Володимир Нарозя – голова Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня». Також я рада бачити на фото представників української діаспори в Киргизстані. Ми продовжуємо працювати над проєктом культурної дипломатії, щоб українську мову чули у всіх куточках планети», – прокоментувала Перша леді.

Нагадаємо, в Україні видадуть довідник про толерантне спілкування та термінологію, пов'язану з темою безбар'єрності. Про це розповіла дружина Президента Олена Зеленська під час засідання Ради з безбар'єрності.

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