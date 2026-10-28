Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам

Пропозиція передбачає розширення авіасполучення між Росією та африканськими країнами

Російський президент закликав авіакомпанії з Африки почати польоти до РФ, пообіцявши додатковий стимул для туризму

Російський диктатор Володимир Путін запропонував африканським авіакомпаніям розпочати польоти до Росії. За його словами, це допоможе розвивати туристичну галузь. Про це він заявив на економічному та гуманітарному форумі «Росія – Африка», повідомляє «Главком».

«Це стане додатковим стимулом і для розвитку туризму», – сказав Путін.

Пропозиція передбачає розширення авіасполучення між Росією та африканськими країнами. Водночас Путін не уточнив, які саме перевізники могли б запустити рейси, з яких країн вони виконуватимуться та чи обговорюють сторони конкретні домовленості.

Також під час саміту російський диктатор пообіцяв африканським лідерам «сформути багатополярний світ», хоча і визнав, що процес йде «важко».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зробив заяву про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.