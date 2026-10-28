Головна Новини
search button user button menu button

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Пропозиція передбачає розширення авіасполучення між Росією та африканськими країнами
фото: росЗМІ

Російський президент закликав авіакомпанії з Африки почати польоти до РФ, пообіцявши додатковий стимул для туризму

Російський диктатор Володимир Путін запропонував африканським авіакомпаніям розпочати польоти до Росії. За його словами, це допоможе розвивати туристичну галузь. Про це він заявив на економічному та гуманітарному форумі «Росія – Африка», повідомляє «Главком».

«Це стане додатковим стимулом і для розвитку туризму», – сказав Путін.

Пропозиція передбачає розширення авіасполучення між Росією та африканськими країнами. Водночас Путін не уточнив, які саме перевізники могли б запустити рейси, з яких країн вони виконуватимуться та чи обговорюють сторони конкретні домовленості.

Також під час саміту російський диктатор пообіцяв африканським лідерам «сформути багатополярний світ», хоча і визнав, що процес йде «важко». 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зробив заяву про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. 

Читайте також:

Теги: путін росія Африка літак подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна завершилася поразкою США, а у 1973 році американські війська вивели з В’єтнаму за умовами Паризьких мирних угод
Трамп потрапив у пастку США 60-річної давнини через угоду з Путіним: чим це закінчилося тоді
25 жовтня, 06:28
Четверо пілотів загинули внаслідок зіткнення військових літаків на Філіппінах
Два військові літаки зіткнулися в небі над Філіппінами, екіпажі загинули
24 жовтня, 14:34
Сторони можуть повернутися до переговорного процесу приблизно 10-20 листопада
Росія готова відновити мирні переговори з Україною: названо дати тристоронньої зустрічі
21 жовтня, 16:30
Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає самій Москві
Польща потролила Путіна через дизельну угоду зі США
11 жовтня, 15:39
У Росії уражено датацентр «Яндекса», дрони вдарили по «Газпрому»: головне за ніч 8 жовтня
У Росії уражено датацентр «Яндекса», дрони вдарили по «Газпрому»: головне за ніч 8 жовтня
8 жовтня, 05:55
Росіяни масовано атакували Кременчук
Полтавська ОВА показала руйнування після атаки на Кременчук (фото, відео)
7 жовтня, 08:17
ЄС обговорить нові санкцї проти РФ 7 жовтня
Reuters: Посли ЄС планують схвалити нові серйозні санкції проти Росії
6 жовтня, 23:58
За словами члена екіпажу, вибух стався під водою
Врятований моряк заявив, що Росія знищила корабель біля берегів Болгарії не дроном
6 жовтня, 17:00
Фадєєв: Багато курсів переповнені зайвою інформацією, зайвими знаннями
Російський чиновник закликав урізати уроки математики, фізики та хімії після вимоги Путіна заповнити заводи робітниками
6 жовтня, 03:03

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
81K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua