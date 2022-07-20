Переполох у Китаї: лікарі зафіксували випадок зараження бубонною чумою
Припускається, що бубонна чума була завезена до країни з-за кордону
У Нінся-Хуейському автономному районі на півночі Китаю запроваджено четвертий, підвищений рівень реагування на епідеміологічну загрозу через виявлений тут випадок зараження бубонною чумою. Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 19 липня, заяві Комітету охорони здоров'я регіону.
За даними влади, захворювання виявили у 45-річного чоловіка, який повернувся до міста Іньчуань із автономного району Внутрішня Монголія. Перші симптоми захворювання у нього виявилися 12 липня, а наступного дня він звернувся за допомогою до медичного закладу. Лікарі підтвердили захворювання у вівторок, 19 липня.
Припускається, що бубонна чума була завезена до країни з-за кордону.
Також китайські медики не виключають, що інфікований уже встиг побувати у кількох місцях. Швидше за все, він також спілкувався з великою кількістю людей після повернення на батьківщину.
Нагадаємо, у Гані загинуло двоє людей від смертельної хвороби Марбург.
Раніше у каналізації Лондона виявили вірус смертельної хвороби.
Крім того, деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір.
Згідно з даними, ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені.
Раніше вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19.
Читайте також: