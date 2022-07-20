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    Соціум

    Переполох у Китаї: лікарі зафіксували випадок зараження бубонною чумою

    Захворювання виявили у 45-річного чоловіка, який повернувся до міста Іньчуань - Переполох у Китаї: лікарі зафіксували випадок зараження бубонною чумою
    Захворювання виявили у 45-річного чоловіка, який повернувся до міста Іньчуань
    фото з відкритих джерел

    Припускається, що бубонна чума була завезена до країни з-за кордону

    У Нінся-Хуейському автономному районі на півночі Китаю запроваджено четвертий, підвищений рівень реагування на епідеміологічну загрозу через виявлений тут випадок зараження бубонною чумою. Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 19 липня, заяві Комітету охорони здоров'я регіону.

    За даними влади, захворювання виявили у 45-річного чоловіка, який повернувся до міста Іньчуань із автономного району Внутрішня Монголія. Перші симптоми захворювання у нього виявилися 12 липня, а наступного дня він звернувся за допомогою до медичного закладу. Лікарі підтвердили захворювання у вівторок, 19 липня.

    Припускається, що бубонна чума була завезена до країни з-за кордону.

    Також китайські медики не виключають, що інфікований уже встиг побувати у кількох місцях. Швидше за все, він також спілкувався з великою кількістю людей після повернення на батьківщину.

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    Теги: хвороби ліки вірус
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    Переполох у Китаї: лікарі зафіксували випадок зараження бубонною чумою