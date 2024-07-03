Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч

Мешканці Новоросійська близько 30 хвилин чули вибухи з боку моря

У ніч на 3 липня,безекіпажні катери атакували Новоросійськ. Названо умову, за якої Україна отримає дозвіл бити зброєю США по РФ на більшу відстань. Китай і Росія розробляють безпілотник, схожий на «Шахед». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 липня, щоб ви були в курсі подій.

Безекіпажні катери атакували Новоросійськ

У ніч на середу безпілотні катери атакували місто Новоросійськ. Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко.

«У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів... Не перебувайте на відкритому просторі біля моря», – написав Кравченко у Telegram, згодом повідомивши, що в районі набережної обмежено рух транспорту.

Мешканці міста повідомляли, що близько 30 хвилин чули вибухи з боку моря. Місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

Стало відомо, коли Україна отримає дозвіл бити зброєю США по РФ на більшу відстань

Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань. Але нині РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів. Про це заявив помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн на слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її в областях найгострішої необхідності.

«Спершу, це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані», – відповів представник Держдепу.

Під час слухань деякі американські конгресмени закликали зняти із ЗСУ всі обмеження на використання далекобійних американських ракет Atacms по російських військових об'єктах на території РФ.

Китай і Росія розробляють безпілотник, схожий на «Шахед»

Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський «Шахед», яким російські війська активно атакують Україну. Про це пише Bloomberg. Як повідомляє агентство, у 2023 році компанії з РФ і КНР провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника «Шахед», а цього року почали розробку та тестування версії для підготовки до відправлення в Росію.

Головне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до «Шахеда», набагато швидше, ніж Іран або Росія. Офіційні особи не ідентифікували безпілотник, який розробляється, але китайські оборонні веб-сайти та кілька ЗМІ повідомили, що Китай розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

Суд відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки

Винесення вироку експрезиденту США Дональду Трампу за кримінальними звинуваченнями у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році, було відкладено до 18 вересня. Раніше вирок було призначено на 11 липня, за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі 15 липня.

Перенесення сталося після того, як адвокати колишнього президента США попросили дати можливість довести, що Трамп мав отримати імунітет від судового переслідування. Новий графік означає, що суддя Мерчан може обрати покарання для кандидата в президенти від Республіканської партії, зокрема й ув'язнити його, у розпал сезону передвиборчої кампанії.

Президент Фінляндії розповів, хто може завершити війну в Україні одним дзвінком

Залежність Росії від Китаю дійшла до того, що китайський лідер Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України одним телефонним дзвінком. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Bloomberg.

«Якби він (Сі Цзіньпін – ред.) сказав: «Час починати мирні переговори», Росія була б змушена це зробити. У них не було б іншого вибору», – сказав президент Фінляндії.

Стубб переконаний, що Китай виграє від припинення загарбницької війни Путіна в Україні: «Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю».