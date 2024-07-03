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Президент Фінляндії розповів, хто може завершити війну в Україні одним дзвінком

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Президент Фінляндії розповів, хто може завершити війну в Україні одним дзвінком
Китайський лідер Сі Цзіньпін міг би швидкр припинити війну проти України
фото з відкритих джерел

Один телефонний дзвінок міг би звершити війну Росії проти України

Залежність Росії від Китаю дійшла до того, що китайський лідер Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України одним телефонним дзвінком. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Bloomberg. 

«Якби він (Сі Цзіньпін – ред.) сказав: «Час починати мирні переговори», Росія була б змушена це зробити. У них не було б іншого вибору», – сказав президент Фінляндії.

Стубб переконаний, що Китай виграє від припинення загарбницької війни Путіна в Україні.

«Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю», – сказав президент Фінляндії.

Він також висловив свою незгоду із пропозицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана президенту України Володимиру Зеленському припинити вогонь проти російських окупантах, які намагаються захопити українські території, та розпочати переговори з диктатором Володимиром Путіним.

«Наразі не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, необхідні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія, – це сила. І тому чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше ми закінчимо війну», – сказав Стубб.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 2 липня, прибув із візитом до Казахстану. Політик візьме участь у засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

16-17 травня Путін перебував з візитом у Китаї. За підсумками переговорів Сі й Путін оголосили, що посилять співпрацю в оборонній сфері, а також заявили про спільність позицій в «українському питанні».

Раніше пповідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб

До слова, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін може закінчити війну в Україні за п'ять хвилин.

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Теги: росія війна Китай путін переговори Сі Цзіньпін

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