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Японія вперше ввела санкції проти компаній з Китаю за підтримку війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Японія вперше ввела санкції проти компаній з Китаю за підтримку війни в Україні
Обмеження забороняють японським компаніям експортувати продукцію на адресу підсанкційних китайських фірм
фото з відкритих джерел

Під санкції потрапили компанії Asia Pacific Links Ltd та Yilufa Electronics Limited

Японія наклала торговельні обмеження щодо китайських компаній проти окремих осіб і груп, які підтримують війну Росії в Україні. Про це пише Reuters.

Крім того, нові санкції також торкнулися компаній з Індії, Казахстану та Узбекистану.

За даними Міністерства закордонних справ Японії, це перший випадок, коли Японія вводить санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні. Серед компаній, що потрапили під санкції, – гонконгська Asia Pacific Links Ltd, яка постачала мікрочіпи для російських безпілотників, і китайська Yilufa Electronics Limited.

Санкції, які відповідають попереднім заходам, запровадженим іншими країнами, включно зі США, забороняють японським компаніям експортувати продукцію на адресу цих фірм.

Нагадаємо, Європейський Союз дійшов згоди щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації.

Раніше Палата представників США проголосувала за заборону на продаж дронів китайської компанії DJI у рамках законопроєкту Countering CCP Drones Act. Якщо цей документ схвалить Сенат і підпише президент країни, то продаж дронів згаданого китайського виробника на території США буде заборонено.

До слова, США та Китай вперше за п'ять років відновили напівофіційні переговори щодо ядерних озброєнь, передає агентство Reuters з посиланням на учасників американської делегації. Дводенні консультації проходили у березні у конференцзалі одного з готелів у Шанхаї.

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Теги: санкції Японія Китай війна дрон

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