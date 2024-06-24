Китай зібрався самотужки врегулювати війну в Україні

На думку Сі Цзіньпіна, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню «конфлікту»

Китай заявив, що готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні війни

Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.

Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що позиція Китаю стосовно «української кризи» полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню

На думку Сі Цзіньпіна, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню «конфлікту», зменшити напруженість та створити умови для мирних переговорів.

«Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні «кризи в Україні» у свій власний спосіб та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи й побудові ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки», – зазначив китайський лідер.

Водночас Сі Цзіньпін додав, що Пекін виступає проти критики іншими країнами його «звичайної торгівлі» з Росією, метою чого, за його словами, є дискредитація Китаю.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 22 червня прибув з офіційним візитом до Китаю. Основні питання – безпека та економіка.

Як повідомлялося, Японія наклала торговельні обмеження щодо китайських компаній проти окремих осіб і груп, які підтримують війну Росії в Україні.

До слова, Китай не брав участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії тому, що, ймовірно, російський диктатор Володимир Путін попросив представників КНР не приїжджати на захід.