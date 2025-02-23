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«Вивезуть на органи». Мешканці Курщини відмовлялися евакуюватися в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Вивезуть на органи». Мешканці Курщини відмовлялися евакуюватися в Україну
Росіян ставлять на ноги українські лікарі
фото: скріншот із відео

Росіяни завдали удару по Козачій Локні під Суджею

Російська армія завдала удару по Козачій Локні під Суджею. Людей, що вижили після бомбардувань, евакуювали до України. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сюжет «ТРО Медіа».

Люди розповідають про вибухи, руйнування, відсутність допомоги з боку російської влади та про усвідомлення, що удар наносили свої ж. Хтось дякує українським військовим за порятунок, інші переживають, бо втратили дім.

«Хлопцю моєму змогли врятувати лише пів руки», – каже одна з потерпілих.

Також жінки згадують маячню, яку продукує російська пропаганда: «Вивезуть в Україну на органи!». І це, кажуть, повторювали їхні односельці.

Насправди жінки отримали поранення в Козачій Локні від російських бомб, а надали їм допомогу та евакуювали українські воїни. І тепер українські лікарі їх мають буквально поставити на ноги – постраждалі  мають травми кінцівок.

До слова, раніше пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії полковник Олексій Дмитрашківський казав, що російське командування віддало наказ про знищення міста Суджа на Курщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. 

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Відомо про чотирьох загиблих. Під завалами будівлі опинилися 95 людей. 

Раніше ми писали, що у сумському контактному зоопарку «Бабусине подвір’я» мешкає врятований українськими військовослужбовцями австралійський ему з Курщини. 

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Теги: пропаганда армія наказ поранення полковник Курщина

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