У США зіткнулись два літаки: є загиблі

У небі над Аризоною зіткнулись два невеликі літаки

Двоє людей, які були на борту іншого літака – вижили

На півдні Аризони (штат США) у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Федеральні слідчі з авіаційної безпеки заявили, що на борту кожного літака було по дві людини, коли вони зіткнулися в регіональному аеропорту Марана на околиці Тусона.

Національна рада з безпеки на транспорті, яка веде розслідування повідомила, що оин літак безпомилково приземлився, а інший вдарився об землю біля злітно-посадкової смуги та загорівся, повідомила

Департамент поліції Марани підтвердив, що двоє загиблих були на борту одного літака, і сказав, що рятувальники не мали можливості надати медичну допомогу. Двоє людей на іншому літаку не постраждали.

До слова, в аеропорту Сіетла в США літак Japan Airlines врізався в припаркований літак Delta. Зазначається, що Japan Airlines в цей момент рулив по злітній дорозі, а Delta Airlines був припаркований.

Нагадаємо, у небі над американською столицею зіткнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines та військовий гелікоптер Sikorsky H-60 ​​(Black Hawk). На борту лайнера перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, у гелікоптері – троє людей. Ніхто внаслідок авіатрощі не вижив.

Ще один пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся.

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.