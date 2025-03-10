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У США розбився літак поруч з стоянкою будинку престарілих

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У США розбився літак поруч з стоянкою будинку престарілих
На місці зіткнення сталась масштабна пожежа
скриншот з відео

Всі, хто був на борту літака, вижили. На землі також обійшлось без жертв

У Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком престарілих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За даними поліції, авіакатастрофа сталася поблизу аеропорту Ланкастер, і всі, хто був на борту літака, вижили. На землі також обійшлось без жертв. Ні співробітники, ні мешканці будинку престарілих не постраждали.

Очевидці повідомляють, що літак почав втрачати висоту, а згодом спробував завершити аварійну посадку, що призвело до зіткнення з зупинкою.

Внаслідок падіння літака пошкоджено десяток припаркованих автомобілів. Згідно з офіційними даними, це був одномоторний літак моделі Beechcraft A36TC, виготовлений у 1981 році.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) і Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) почали розслідування інциденту

Нагадаємо, що на півдні Аризони у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей. 

Національна рада з безпеки на транспорті, яка веде розслідування повідомила, що один літак безпомилково приземлився, а інший вдарився об землю біля злітно-посадкової смуги та загорівся.

У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Зазначається, що під час зіткнення літак заходив на посадку.

Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.

 

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Теги: розслідування літак авіакатастрофа США

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