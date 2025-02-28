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Китай пообіцяв відповідь на митні погрози Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай пообіцяв відповідь на митні погрози Трампа
Мита можуть посилити напруженість у відносинах між країнами з найбільшими економіками
фото: Reuters

Нові американські мита наберуть чинності 4 березня

Китай відповість на погрози президента США Дональда Трампа щодо введення додаткових мит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, додаткові тарифи на китайський імпорт підвищують ризик ще більшого зростання напруженості у відносинах між найбільшими економіками світу.

«Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів», – сказав речник Міністерства торгівлі Китаю. 

Водночас Пекін додав, що сподівається вирішити розбіжності шляхом діалогу. Заява Китаю з'явилася через кілька годин після того, як Трамп оголосив, що додаткові 10% мита набудуть чинності 4 березня. Нові мита можуть бути запроваджені на додаток до попередніх 10% тарифів, які почали діяти цього місяця.

«Трамп, можливо, випробовує долю. Ризик полягає в тому, що стриманість Китаю може змінитися на більш жорстку позицію у відповідь – і значно більш руйнівну торговельну війну», – вважає головний економіст з питань Азії у Bloomberg Economics Чанг Шу.

Оголошення про нові тарифні заходи застало низку чиновників обох країн зненацька. За словами джерела Bloomberg, жодна зі сторін на робочому рівні не знала про запровадження додаткових 10-відсоткових тарифів.

Нові тарифи набудуть чинності за день до того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін вирушить на найбільшу політичну зустріч своєї партії цього року – Всекитайські збори народних представників, де буде представлено економічний план на 2025 рік.

Як пише Bloomberg, хоча тарифи навряд чи вплинуть на цільові показники зростання або фіскальну політику Китаю на рік, які були визначені ще кілька місяців тому, вони можуть змінити настрої.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що анонсовані ним мита на товари з Мексики та Канади у розмірі 25% наберуть чинності 4 березня. Також Трамп повідомив, що товари з Китаю потраплять під додаткове мито у 10% у той самий день.

Як повідомлялося, Велика Британія може уникнути американських мит після зустрічі премʼєр-міністра Кіра Стармера з президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам.

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Теги: Китай податки США Дональд Трамп Сі Цзіньпін

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