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Прикордонники знищили бліндаж з 14 окупантами на Харківщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Прикордонники знищили бліндаж з 14 окупантами на Харківщині
Бійці бригади «Гарт» дронами та мінометами завдали вогневих уражень по бліндажах противника
фото: скриншот відео

«Помітивши наші «пташки» ворог намагався вразити їх вогнем зі стрілецької зброї. Але не допомогло»

Військовослужбовці Держприкордонслужби відпрацювали по бліндажах противника у Харківській області – втрати росіян склали 14 військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Так, бійці бригади «Гарт» дронами та мінометами завдали вогневих уражень по бліндажах противника, який намагається закріпитися на Вовчанському напрямку.

«У деяких випадках ворог, помітивши наші «пташки» намагався вразити їх вогнем зі стрілецької зброї. Але не допомогло. Підтверджено знешкодження 14 окупантів».

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого у районі Селідового на Донеччині Сили оборони знищили склад, де зберігалися термобаричні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, також українські захисники уразили три важливі об'єкти для функціонування армії РФ. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. На цей час результати ураження уточнюються.

До слова, у тимчасово захопленому Маріуполі вибухнув автомобіль із окупантом всередині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

«28 лютого 2025 року близько пів на другу ночі у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант», – йдеться в повідомленні. За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації.

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Теги: вибух Міноборони автомобіль боєприпаси повітря Dacia втрати ворог відео

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