Переговори у Саудівській Аравії. План Кремля провалився

Після ДжидиНаша ціль – зберегти максимальну субʼєктність держави, максимальну кількість людей, максимальну кількість територій і обовʼязково вихід до Чорного моря

Фейсбук розділився на дві половини: одні кажуть: «Путін не піде на перемирʼя ні в якому разі», а інші, що «Трамп визначився, але піде на поступки».

Давайте спробуємо з усім цим розібратися.

План росіян по зриву переговорів руками українців на цьому етапі провалився. Не остаточно, але зараз точно провалився. І тепер Ми заходимо на поле «невідомого». Що саме невідоме?

Чи готовий Трамп, в разі відмови росіян від переговорів різко підняти ставки в нафтовому питанні і почати реально блокувати нафтовий експорт РФ.

Чи готовий Путін, з огляду на вище сказане, сказати Трампу «ні», особливо зважаючи на все ще наявність українських військ на Курщині.

В яку гру гратиме Китай? Мовчазно спостерігатиме чи перейде на сторону РФ (думаю, що перший варіант більш вірогідний, Китай в гру вступить трохи пізніше).

Путін розуміє, що сказавши «ні» він може втратити підтримку великої (основної) частини глобального півдня, особливо зважаючи на роль Саудівської Аравіі в переговорах. Це для Путіна дуже важливо, з огляду на його нав’язливе бажання стати третім полюсом світу. Окремо, варто нагадати, що неправильний крок зараз означатиме остаточну втрату можливостей для поліцейського контролю на пострадянському просторі, включно з Білоруссю. В разі погодження на місячне перемирʼя, росіяни будуть робити наступні речі:

Росія буде ставити неможливі умови, але їхні потуги будуть залежати перш за все від рішучості США вводити чи не вводити нафтові санкції.

Росія спробує розторгувати «замирення», перш за все, Ірану та Північної Кореї в обмін на поступки в питаннях України.

Росія підніматиме ставки в своїй угоді по корисних копалинах. Нагадаю, їхня пропозиція Трампу полягає не лише в спільному видобутку, але й в посередництві в продажі цих копалин в недружні країни. Простіше кажучи, це десятки мільярдів на рік вже зараз.

Росія різко збільшить інтенсивність інформаційних атак по всьому світу. В Україні головний напрямок таких атак - хаотизація процесів (я впевнений, що вже сьогодні зʼявиться темник для росіян і корисних ідіотів про те, що перемирʼя на місяць - це зрада).

Наостанок, я вкотре хочу повторити: наша ціль – зберегти максимальну субʼєктність держави, максимальну кількість людей, максимальну кількість територій і обовʼязково вихід до Чорного моря. І не забувайте: переговори по суті, стартували лише вчора.