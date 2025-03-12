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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Переговори у Саудівській Аравії. План Кремля провалився

glavcom.ua
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«Наша ціль – зберегти максимальну субʼєктність держави, максимальну кількість людей, максимальну кількість територій і обовʼязково вихід до Чорного моря»
фото: Офіс президента

Після ДжидиНаша ціль – зберегти максимальну субʼєктність держави, максимальну кількість людей, максимальну кількість територій і обовʼязково вихід до Чорного моря

Фейсбук розділився на дві половини: одні кажуть: «Путін не піде на перемирʼя ні в якому разі», а інші, що «Трамп визначився, але піде на поступки».

Давайте спробуємо з усім цим розібратися.

  1. План росіян по зриву переговорів руками українців на цьому етапі провалився. Не остаточно, але зараз точно провалився. І тепер Ми заходимо на поле «невідомого». Що саме невідоме?
  • Чи готовий Трамп, в разі відмови росіян від переговорів різко підняти ставки в нафтовому питанні і почати реально блокувати нафтовий експорт РФ.
  • Чи готовий Путін, з огляду на вище сказане, сказати Трампу «ні», особливо зважаючи на все ще наявність українських військ на Курщині.
  • В яку гру гратиме Китай? Мовчазно спостерігатиме чи перейде на сторону РФ (думаю, що перший варіант більш вірогідний, Китай в гру вступить трохи пізніше).
  1. Путін розуміє, що сказавши «ні» він може втратити підтримку великої (основної) частини глобального півдня, особливо зважаючи на роль Саудівської Аравіі в переговорах. Це для Путіна дуже важливо, з огляду на його нав’язливе бажання стати третім полюсом світу. Окремо, варто нагадати, що неправильний крок зараз означатиме остаточну втрату можливостей для поліцейського контролю на пострадянському просторі, включно з Білоруссю.
  2. В разі погодження на місячне перемирʼя, росіяни будуть робити наступні речі:
  • Росія буде ставити неможливі умови, але їхні потуги будуть залежати перш за все від рішучості США вводити чи не вводити нафтові санкції.
  • Росія спробує розторгувати «замирення», перш за все, Ірану та Північної Кореї в обмін на поступки в питаннях України.
  • Росія підніматиме ставки в своїй угоді по корисних копалинах. Нагадаю, їхня пропозиція Трампу полягає не лише в спільному видобутку, але й в посередництві в продажі цих копалин в недружні країни. Простіше кажучи, це десятки мільярдів на рік вже зараз.
  • Росія різко збільшить інтенсивність інформаційних атак по всьому світу. В Україні головний напрямок таких атак - хаотизація процесів (я впевнений, що вже сьогодні зʼявиться темник для росіян і корисних ідіотів про те, що перемирʼя на місяць  - це зрада).

Наостанок, я вкотре хочу повторити: наша ціль – зберегти максимальну субʼєктність держави, максимальну кількість людей, максимальну кількість територій і обовʼязково вихід до Чорного моря. І не забувайте: переговори по суті, стартували лише вчора.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Китай путін переговори росіяни перемир'я Саудівська Аравія США Україна санкції

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Вадим Денисенко

Переговори у Саудівській Аравії. План Кремля провалився
Переговори у Саудівській Аравії. План Кремля провалився
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