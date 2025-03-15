Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США ветерани протестують проти Трампа (фото, відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У США ветерани протестують проти Трампа (фото, відео)
Учасники маршу вимагають усунення Трампа з посади президента
фото: Minnesota Protests

Організатори протесту закликають долучитися до акції не лише ветеранів, а й інших громадян – зокрема тих, хто підтримує Україну у війні з Росією

Тисячі ветеранів вийшли на акції протесту у Вашингтоні та інших містах США, щоб висловити невдоволення президентом Дональдом Трампом і його адміністрацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

Учасники протесту виступають проти ініційованих адміністрацією Трампа скорочень соціального забезпечення, зменшення кількості робочих місць для ветеранів у федеральних установах, помилування учасників заворушень 6 січня, а також обмеження медичних послуг для ветеранів.

Марш «NowDC» організував рух Fourteenth Now. Його учасники вимагають усунення Трампа з посади президента, заявляючи, що його дії під час подій 6 січня 2021 року можуть вважатися заколотом.

У США ветерани протестують проти Трампа (фото, відео) фото 1
фото: Minnesota Protests

Заклики до протестів також ширяться в інтернеті, закликаючи громадян виступити проти скорочення витрат на ветеранські послуги біля кожного законодавчого органу в усіх штатах.

Акції протесту стануть черговим проявом невдоволення політикою Трампа, яка передбачає значне скорочення федеральних витрат, що вже призвело до масових звільнень і розформування деяких урядових відомств.

У США ветерани протестують проти Трампа (фото, відео) фото 2
фото: Minnesota Protests

У Вашингтоні протестувальники також висловлять незгоду зі звільненням ветеранів, які працювали на державних посадах. Ці заходи адміністрація Трампа реалізує через Департамент ефективності державного управління (DOGE), який очолює Ілон Маск.

За словами організаторів маршу, дата протесту має символічне значення, адже пов’язана з третьою секцією 14-ї поправки до Конституції США. У ній зазначено, що особа, яка після прийняття присяги порушила закон, беручи участь у заколоті або повстанні, не може знову обіймати державну посаду. Критики Трампа вже тривалий час стверджують, що він спровокував заворушення у Капітолії в 2021 році, хоча сам він ці звинувачення заперечує.

У США ветерани протестують проти Трампа (фото, відео) фото 3
фото: Minnesota Protests

Марш також має на меті підтримати ветеранів, які були звільнені під час президентства Трампа. Відомо, що з моменту його повернення до Білого дому роботу втратили близько 2500 працівників Департаменту у справах ветеранів. Очікується, що цього року кількість звільнень у відомстві перевищить 80 тис., згідно з витоком службової записки, яку отримало видання Military.com.

Організатори протесту закликають долучитися до акції не лише ветеранів, а й інших громадян – зокрема тих, хто підтримує Україну у війні з Росією, федеральних службовців, що можуть втратити роботу та людей, які побоюються скорочення соціальних виплат.

@phxprotest #CapCut #phoenix #protest #today #veteran #veteransmarch #march14 ♬ BioTekal Folsom Prison Blues Wrath of man - Gatsby

Серед виступаючих на заході буде засновниця Fourteenth Now Джессіка Денсон – колишня помічниця Трампа, яка подала позов проти його передвиборчого штабу 2016 року. Вона стверджує, що підписані нею угоди про нерозголошення використовувалися як інструмент тиску, щоб змусити її мовчати про сексуальні та словесні домагання з боку Трампа.

У США ветерани протестують проти Трампа (фото, відео) фото 4
фото: Minnesota Protests

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп повідомив, що скоро буде більше інформації щодо припинення вогню в Україні. Про це інформує «Главком» із посиланням на інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон.

Трамп зазначив, що США вже досягли домовленості з Україною та ведуть переговори з Росією. За словами американського президента, поки що все йде добре, але остаточна ситуація проясниться 17 березня.

Теги: ветеран відео президент Ілон Маск Дональд Трамп США Вашингтон закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам треба повсюдно просувати українське
Як Україні стати Ізраїлем XXI століття
22 лютого, 19:51
«Небесний щит» для України: реальний захист чи символічний жест?
«Небесний щит» для України: реальний захист чи символічний жест?
10 березня, 11:05
На Пентагон очікують перевірки
Пентагон надасть Маску «особливий доступ» до своїх систем
21 лютого, 09:03
На думку Валерія Чалого, після того, як Трамп зробив зачистки в Пентагоні, військово-промислове лобі та військові «почнуть брати реванш»
Не Трампом єдиним. Експосол розповів, на кого Україна може розраховувати в США
23 лютого, 09:05
Україна наразі не отримує інформацію в реальному часі для дальності ударів
США заблокували ключовий канал для роботи українських Himars – The Economist
5 березня, 21:36
Трамп вчергове приголомшив заявою про Україну
«Може не вижити». Трамп зробив чергову скандальну заяву про Україну
9 березня, 17:59
Трамп заявив, що Путін напередодні зробив дуже «обнадійлюючу заяву, але вона не була завершеною»
Території, ЗАЕС та очікування відповіді Путіна. Трамп зробив низку заяв щодо перемирʼя
13 березня, 19:20
Португалія обмірковує варіант щодо літаків європейського виробництва
Португалія скасувала покупку американських літаків, бо не довіряє Трампу – ЗМІ
Вчора, 09:20
Чи може Польща отримати ядерну зброю: оцінка The Times
Чи може Польща отримати ядерну зброю: оцінка The Times
Вчора, 17:55

Соціум

У США ветерани протестують проти Трампа (фото, відео)
У США ветерани протестують проти Трампа (фото, відео)
Еко із визначенням статі: дочка накинулась на Ілона Маска із звинуваченнями
Еко із визначенням статі: дочка накинулась на Ілона Маска із звинуваченнями
Українські підрозділи потрапили в оточення на Курщині? Заява Генштабу
Українські підрозділи потрапили в оточення на Курщині? Заява Генштабу
Залужний повідомив гарні новини для українців, які живуть у Британії
Залужний повідомив гарні новини для українців, які живуть у Британії
Фінляндія засудила російського неонациста до довічного за воєнні злочини в Україні
Фінляндія засудила російського неонациста до довічного за воєнні злочини в Україні
Віцепрезидент США прийшов на концерт і потрапив у халепу
Віцепрезидент США прийшов на концерт і потрапив у халепу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
11K
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
8016
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
7590
Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців
6450
День українського добровольця 2025: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках

Новини

15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Вчора, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua