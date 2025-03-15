У США ветерани протестують проти Трампа (фото, відео)

Організатори протесту закликають долучитися до акції не лише ветеранів, а й інших громадян – зокрема тих, хто підтримує Україну у війні з Росією

Тисячі ветеранів вийшли на акції протесту у Вашингтоні та інших містах США, щоб висловити невдоволення президентом Дональдом Трампом і його адміністрацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

Учасники протесту виступають проти ініційованих адміністрацією Трампа скорочень соціального забезпечення, зменшення кількості робочих місць для ветеранів у федеральних установах, помилування учасників заворушень 6 січня, а також обмеження медичних послуг для ветеранів.

VETERANS MARCH IN D.C.: Large crowds gathered in Washington, D.C., for the Veterans March to Stop Trump's Cuts, protesting proposed changes to VA funding and services. Some argue these cuts would impact veteran healthcare and benefits, while others see them as necessary… pic.twitter.com/XD32zo7WKg — The Kind Joe (@TheKindJoe) March 14, 2025

Марш «NowDC» організував рух Fourteenth Now. Його учасники вимагають усунення Трампа з посади президента, заявляючи, що його дії під час подій 6 січня 2021 року можуть вважатися заколотом.

фото: Minnesota Protests

Заклики до протестів також ширяться в інтернеті, закликаючи громадян виступити проти скорочення витрат на ветеранські послуги біля кожного законодавчого органу в усіх штатах.

Акції протесту стануть черговим проявом невдоволення політикою Трампа, яка передбачає значне скорочення федеральних витрат, що вже призвело до масових звільнень і розформування деяких урядових відомств.

фото: Minnesota Protests

У Вашингтоні протестувальники також висловлять незгоду зі звільненням ветеранів, які працювали на державних посадах. Ці заходи адміністрація Трампа реалізує через Департамент ефективності державного управління (DOGE), який очолює Ілон Маск.

За словами організаторів маршу, дата протесту має символічне значення, адже пов’язана з третьою секцією 14-ї поправки до Конституції США. У ній зазначено, що особа, яка після прийняття присяги порушила закон, беручи участь у заколоті або повстанні, не може знову обіймати державну посаду. Критики Трампа вже тривалий час стверджують, що він спровокував заворушення у Капітолії в 2021 році, хоча сам він ці звинувачення заперечує.

фото: Minnesota Protests

Марш також має на меті підтримати ветеранів, які були звільнені під час президентства Трампа. Відомо, що з моменту його повернення до Білого дому роботу втратили близько 2500 працівників Департаменту у справах ветеранів. Очікується, що цього року кількість звільнень у відомстві перевищить 80 тис., згідно з витоком службової записки, яку отримало видання Military.com.

Організатори протесту закликають долучитися до акції не лише ветеранів, а й інших громадян – зокрема тих, хто підтримує Україну у війні з Росією, федеральних службовців, що можуть втратити роботу та людей, які побоюються скорочення соціальних виплат.

Серед виступаючих на заході буде засновниця Fourteenth Now Джессіка Денсон – колишня помічниця Трампа, яка подала позов проти його передвиборчого штабу 2016 року. Вона стверджує, що підписані нею угоди про нерозголошення використовувалися як інструмент тиску, щоб змусити її мовчати про сексуальні та словесні домагання з боку Трампа.

фото: Minnesota Protests

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп повідомив, що скоро буде більше інформації щодо припинення вогню в Україні. Про це інформує «Главком» із посиланням на інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон.

Трамп зазначив, що США вже досягли домовленості з Україною та ведуть переговори з Росією. За словами американського президента, поки що все йде добре, але остаточна ситуація проясниться 17 березня.