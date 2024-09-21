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У Краснодарському краї спалахнула колишня база вагнерівців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Краснодарському краї спалахнула колишня база вагнерівців
Що стало причиною пожежі, поки не відомо
фото: скріншот із відео

Після заколоту Пригожина найманці оголосили, що база в Молькіно нібито «офіційно припиняє своє існування»

У Краснодарському краї Росії горить військова база «Молькіно», де раніше розташовувалася приватна військова компанія «Вагнера». Про це повідомляють російські телеграм-пабліки.

Стверджується, що спалахнули адміністративні будівлі. Що стало причиною пожежі, поки не відомо. За деякими даними, у всьому винна недбалість самих найманців.

Хутір Молькіно розташований за 40 км від Краснодара. Раніше «Молькіно» було основною базою вагнерівців. У липні 2023 року, після заколоту Пригожина, найманці оголосили, що база в Молькіно нібито «офіційно припиняє своє існування». Тепер там базується так званий «Африканський корпус», який виконує для Кремля ті самі завдання в Африці, що й «Група Вагнера».

За даними російських ЗМІ, «Африканський корпус» складається переважно з колишніх вагнерівців, і діє у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР і Нігері.

Раніше у селищі Октябрський Тверської області Росії безпілотники атакували військовий секретний об'єкт. Місцеві зазначають, що там розташовуються ракетні шахти та на бойовому чергуванні перебуває ракета «Сармат». 

Нагадаємо, що ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області. Відомо, що після вибухів почалася детонація боєприпасів.

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Теги: ракета ПВК Вагнера пожежа

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