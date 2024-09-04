Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні: дані про стан радіаційного фону

За даними ДСНС України, внаслідок пожежі радіаційний фон не змінився, показники перебувають у межах норми

Пожежники здолали пожежу на відкритій території Чорнобильської зони у Київській області. Вогонь горів на місцині, площею 421 га

У Київській області працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу. Полум'я охопило територію у Чорнобильській зоні площею 421 га. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області у середу, 4 вересня.

Пожежники здолали пожежу на відкритій території Чорнобильської зони у Київській області. Вогонь горів на місцині, площею 421 га.

У ДСНС зазначили, що для гасіння вогню на Київщині залучили 130 рятувальників, 37 одиниць техніки від ДСНС та сім одиниць техніки від лісового господарства.

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Для гасіння вогню на Київщині залучили 130 рятувальників, 37 одиниць техніки від ДСНС та сім одиниць техніки від лісового господарства фото: ДСНС України

На місці провели обстеження фахівцями радіаційно-хімічного захисту. Внаслідок пожежі радіаційний фон не змінився, показники перебувають у межах норми.

Нагадаємо, на території Чорнобильської зони відчуження виникла пожежа на площі близько 20 га. Рятувальники працюють над локалізацією займання, радіаційний фон у нормі, але можливе задимлення повітря в Київській області. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

До слова, на Київщині горять торфовища. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Надзвичайники виявили три осередки загорання торфу в області. До ліквідації пожежі залучені 75 вогнеборців і 21 одиниця техніки.