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У пожежі на Вишгородщині загинуло двоє людей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У пожежі на Вишгородщині загинуло двоє людей
Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла загиблих – жінки та чоловіка
фото: пресслужба ДСНС

Вік та особи загиблих встановлюються

Вчора, 19 вересня, унаслідок загоряння житлового будинку у с. Димер, вул. Революції, загинуло двоє людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місце події був направлений черговий караул 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Димер. По прибуттю рятувальники виявили, що вогнем повністю охоплено будинок. Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла загиблих – жінки та чоловіка.

У пожежі на Вишгородщині загинуло двоє людей фото 1

Вік та особи загиблих встановлюються. Для гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки та шість рятувальників. Попередня причина – необережне поводження з вогнем власників будинку.

Нагадаємо, ситуація з погіршення якості повітря і задимленням у Києві пов'язана зі зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей. 

Теги: ДСНС пожежа смерть

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