Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо
Це вже друга атака на військові склади у Тверській області за останні кілька днів
фото: російські пабліки

Безпілотники атакували секретний об'єкт у селищі Октябрський

У селищі Октябрський, Тверської області Росії, безпілотники атакували військовий секретний об'єкт. Місцеві зазначають, що там розташовуються ракетні шахти та на бойовому чергуванні перебуває ракета «Сармат». Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що безпілотники атакували секретний об'єкт у селищі Октябрський, яке розташовується неподалік Торопця. Місцеві також зазначають, що на військовому об'єкті є ракетні шахти зі шлюзами, схожими на бункери.

У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо фото 1

Жителі селища Жовтневий вирішили евакуюватися, тому що бояться можливих наслідків від детонації ракет.

Нагадаємо, що ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області. Відомо, що після вибухів почалася детонація боєприпасів.

Читайте також:

Теги: росія росіяни окупанти Україна війна ракета безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент їде до США із планом перемоги
Зеленський заявив, що хоче почути від Трампа його бачення завершення війни
Вчора, 15:00
«Попри всі виклики і труднощі ми один із найбільших народів на континенті»
Українська нація вимирає? Чому не варто панікувати через доповідь ЦРУ
18 вересня, 21:35
Окупанти планують проводити наступальні дії у Харківській області
Росія перекинула нові резерви у Харківську область
10 вересня, 16:41
Білий дім відреагував на падіння російських дронів у Румунії та Латвії
Білий дім відреагував на падіння російських дронів у Румунії та Латвії
10 вересня, 11:26
Російські окупанти намагаються наступати на Харківському напрямку, проте Сили оборони їм активно протистоять
Ситуація на Харківщині: ЗСУ анонсували гарні новини
24 серпня, 11:38
Розпочався візит Анджея Дуди до України
Дуда завітав до Києва в День Незалежності України (відео)
24 серпня, 09:37
Візит Моді до України, нові санкції проти Росії. Головне за 23 серпня
Візит Моді до України, нові санкції проти Росії. Головне за 23 серпня
23 серпня, 21:00
Виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв.м
Обстріл Харківщини: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих
23 серпня, 11:37
У розвідці Британії розповіли про дефіцит кадрів у російській армії, що пов’язано із ситуацією в Курській області
Через дефіцит кадрів Кремль перекинув «космічну піхоту» на Курщину – британська розвідка
21 серпня, 14:35

Соціум

У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо
У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо
Зеленський пояснив, чому Україні вже пізно використовувати Atacms
Зеленський пояснив, чому Україні вже пізно використовувати Atacms
Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції – Зеленський
Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції – Зеленський
У Тихорецькому районі РФ палає склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети (відео)
У Тихорецькому районі РФ палає склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети (відео)
Нічна атака на Росію: окупанти підрахували кількість безпілотників
Нічна атака на Росію: окупанти підрахували кількість безпілотників
У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії
У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
33K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2024
20K
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
17K
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Сьогодні, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Вчора, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Вчора, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Вчора, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Вчора, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Вчора, 14:10

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua