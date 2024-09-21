У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо

Це вже друга атака на військові склади у Тверській області за останні кілька днів

Безпілотники атакували секретний об'єкт у селищі Октябрський

У селищі Октябрський, Тверської області Росії, безпілотники атакували військовий секретний об'єкт. Місцеві зазначають, що там розташовуються ракетні шахти та на бойовому чергуванні перебуває ракета «Сармат». Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що безпілотники атакували секретний об'єкт у селищі Октябрський, яке розташовується неподалік Торопця. Місцеві також зазначають, що на військовому об'єкті є ракетні шахти зі шлюзами, схожими на бункери.

Жителі селища Жовтневий вирішили евакуюватися, тому що бояться можливих наслідків від детонації ракет.

Нагадаємо, що ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області. Відомо, що після вибухів почалася детонація боєприпасів.