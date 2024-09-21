У Тихорецькому районі РФ палає склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети (відео)

Тихорецький склад був один з головних логістичних хабів по північкорейських постачаннях

«Тихорецьк» відіграє ключову роль у логістичній системі Росії

У ніч проти 21 вересня у Тихорецькому районі Краснодарського краю було атаковано один з найбільших арсеналів Росії – «Тихорецьк». Російські пабліки публікують відео детонації боєприпасів на складі.

Згідно зі звітом CSIS, там зберігалися ракети отримані Росією з Північної Кореї.

Наразі із селища Росія евакуйовує мешканців до найближчих населених пунктів.

Під Тихорецьком вибухає склад, на якому могли зберігатися північнокорейські ракети pic.twitter.com/WnVca4egLV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 21, 2024

Також у момент ураження складу там зберігалося близько 2 тис. тонн боєприпасів. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

Джерела зауважують, що цей «Тихорецьк» відіграє ключову роль у логістичній системі Росії, забезпечуючи зберігання та транзит боєприпасів для Південного, Центрального та Східного військових округів країни-агресорки.

Нагадаємо, що у Тихорецькому районі Краснодарського краю було зафіксовано атаку двох дронів. Місцеві повідомляли, що удару завдано по складу з боєприпасами.