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Комбінована атака на Київ: влада повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Комбінована атака на Київ: влада повідомила деталі
У лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків
фото з відкритих джерел

Від початку цієї доби навколо Києва знищено близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет

Цієї ночі Російська Федерація знову завдала комбінованого, ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, балістичних, крилатих та аеробалістичних ракет. У Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася чотири рази і тривала сумарно понад п'ять годин. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За словами Попка, спочатку тривога була пов’язана з атакою ворожих дронів, попередньо типу «Shahed». Безпілотники заходили на місто хвилями та з різних напрямків.

Близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько п'ятої ранку. Як зазначає начальник КМВА, повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет.

«Все, що летіло на столицю України – знищено. Станом на цю хвилину, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані. В столиці – без руйнувань», – додав він.

Наразі оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Після оголошення тривоги через зліт МіГ-31К у кількох містах, зокрема і в столиці, пролунали вибухи

Раніше під час тривоги через загрозу БпЛА вибухи лунали в Києві. У передмісті столиці працювала ППО.

До слова, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко раніше повідомляв про пожежу лісової підстилки на площі до 50 кв. м.

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Теги: ракета безпілотник Київ столиця обстріл

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