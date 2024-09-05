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Прем'єр Малайзії прибув до РФ та похвалив Путіна, незважаючи на трагедію рейсу МН17

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Прем'єр Малайзії прибув до РФ та похвалив Путіна, незважаючи на трагедію рейсу МН17
Зустріч російського диктатора Путіна з прем'єром Малайзії Анваром Ібрагімом
фото: kremlin.ru

Анвар Ібрагім: Малайзії буде на користь, якщо РФ поділиться досягненнями та погодиться «співпрацювати у всіх сферах діяльності»

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім прибув з візитом до Росії та похвалив російського диктатора Володимира Путіна, з вини якого у 2014 році був збитий малайзійський Boeing-777. Тоді серед вбитих було 43 громадянина Малайзії. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Анвар «пішов по стопах» інших азіатських лідерів, які проігнорували повномасштабне російське вторгнення в Україну. Рішення відвідати Росію, сказав Анвар, було «непростим подвигом», але це було «правильне рішення».

Анвар сказав, що країни Південно-Східної Азії, що входять до блоку Асоціації держав Південно-Східної Азії, завжди співпрацювали з Росією, і існує «відкрита торгівля», зосереджена на напівпровідниках та інших суміжних сферах. 

«Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами та вашою командою, але більше того, пане президенте, я згоден з вами. Потенціал величезний. Ви показали свою рішучість, щоб бути в змозі впоратися з труднощами і вижити, і ми, безумовно, отримаємо користь від цього досвіду», – сказав малайзійський прем’єр під час зустрічі з Путіним.

За його словами, Малайзії буде на користь, якщо Росія поділиться своїми досягненнями та погодиться «співпрацювати у всіх сферах діяльності». Країни обговорюють зв’язки, починаючи від авіації та передових технологій до сільського господарства та продовольчої безпеки. 

Анвар Ібрагім похвалив президента Володимира Путіна за те, що він керує розвитком Росії, і пообіцяв поглибити зв’язки. Малайзійський прем’єр також заявив, що прийняв особисте запрошення від Путіна взяти участь у жовтневому саміті БРІКС у Казані.

Нагадаємо, десять років тому, 17 липня 2014 року, у небі над Донбасом окупанти збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Пасажирський борт виконував регулярний рейс MH17 із нідерландського Амстердаму до малайзійського Куала-Лумпуру. Через три години польоту в нього влучила ракета з російського «Буку».

Серед вбитих було 43 громадянина Малайзії.

До слова, існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу «Бук» бойовикам «ДНР» було прийнято російським диктатором Володимиром Путіним. Такого висновку дійшла Спільна слідча група (JIT).

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Теги: росія перевезення ракета БРІКС МН17 літак торгівля Малайзія міністр окупанти запрошення

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