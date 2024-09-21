Безпілотники обстріляли військовий арсенал у Тверській області Росії (відео)

Вибухи пролунали о 04:00, після чого почалася детонація

Ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області. Після вибухів почалася детонація боєприпасів.

Це вже друга атака на військові склади у Тверській області за останні кілька днів. Раніше було знищено 107-й арсенал у районі населеного пункту Торопець.

Наразі немає офіційної інформації про масштаби руйнувань та можливі жертви внаслідок атаки.

Нагадаємо, під Москвою горів один з найбільших складів Росії (відео).