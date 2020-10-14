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    День захисника України: У Києві обмежують рух центральними вулицями

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    З 14:00 до 18:00 в столиці планують провести пішу ходу з нагоди Дня захисника України - День захисника України: У Києві обмежують рух центральними вулицями
    З 14:00 до 18:00 в столиці планують провести пішу ходу з нагоди Дня захисника України

    Сьогодні заплановано проведення велопробігу та пішої ходи

    У середу, 14 жовтня, в центрі столиці буде частково обмежено рух через проведення масових заходів з нагоди святкування Дня захисника України. Про це повідомляє у Telegram Патрульна поліція Києва.

    Згідно з повідомленням, сьогодні орієнтовно з 9:00 до 14:00 відбудеться велопробіг, присвячений Дню захисника України.

    Організатори анонсували наступний маршрут: площа Михайлівська – вулиця Михайлівська – вулиця Хрещатик – площа Європейська – вулиця Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – площа Слави – вулиця Лаврська.

    Окрім цього, з 14:00 до 18:00 в столиці планують провести пішу ходу з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва.

    За інформацією організаторів акції, передбачено такий маршрут: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) – бульвар Шевченка – вулиця Хрещатик – алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Інститутська – вулиця Банкова, 11.

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