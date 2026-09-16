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Україна стане учасницею нової Ради безпеки Європи – Урсула фон дер Ляєн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна стане учасницею нової Ради безпеки Європи – Урсула фон дер Ляєн
Окремо фон дер Ляєн запропонувала створити механізм реагування на гібридні атаки
фото: Reuters

До нового формату також можуть долучити Велику Британію, Канаду та Норвегію

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити нову Раду безпеки Європи, учасницею якої має стати Україна. Про це вона заявила під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі, пише «Главком».

За її словами, новий формат має об'єднати лідерів країн Євросоюзу та партнерів, які відіграють важливу роль у європейській безпеці. Серед потенційних учасників фон дер Ляєн назвала Україну, Велику Британію, Канаду та Норвегію.

Ініціатива передбачає регулярні зустрічі лідерів для обговорення питань безпеки та спільної реакції на нові загрози. За задумом Єврокомісії, формат має посилити координацію між країнами Європи та державами-партнерами.

Окремо фон дер Ляєн запропонувала створити механізм реагування на гібридні атаки за аналогією зі статтею 4 договору НАТО. Йдеться про спільну реакцію на інциденти з безпілотниками, диверсії, кібератаки та інші загрози.

Президентка Єврокомісії зазначила, що Європа має бути готовою діяти спільно у випадку атак, які не обов'язково підпадають під традиційне визначення воєнного нападу.

Пропозиція щодо Ради безпеки Європи є частиною ширшого плану Євросоюзу щодо посилення власної безпеки та координації з країнами, які не входять до ЄС, але мають спільні інтереси у сфері оборони.

Варто нагадати, що Європейський Союз планує суттєво посилити військову, енергетичну та гуманітарну підтримку України напередодні зими. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення про стан ЄС у Європарламенті

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Теги: війна Європа Україна Урсула фон дер Ляєн

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