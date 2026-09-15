Данія звинуватила Росію у провокації з військовим гелікоптером – Guardian

Копенгаген викликав російського посла після інциденту в Балтійському морі

Данія звинуватила Росію у провокаційних діях після інциденту з данським військовим гелікоптером у Балтійському морі. Російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети поблизу гелікоптера, який виконував завдання зі спостереження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані The Guardian.

За даними видання, інцидент стався під час рутинної операції данських військових у Балтійському морі. Гелікоптер перебував поблизу російського корабля, коли той здійснив запуск сигнальних ракет.

Данська влада розцінила дії російської сторони як провокацію. Після інциденту Копенгаген викликав посла Росії для пояснення обставин того, що сталося.

У Данії наголосили на необхідності дотримання правил безпеки та міжнародних норм під час військової активності в Балтійському морі. Водночас данська сторона не повідомляла про постраждалих унаслідок інциденту.

Випуск сигнальних ракет із російського корабля не означав застосування бойової зброї проти данського гелікоптера. Однак у Копенгагені вважають такі дії небезпечними на тлі зростання військової активності Росії в Балтійському регіоні.

Інцидент стався на тлі посилення уваги країн НАТО до безпеки Балтійського моря. Данія та інші держави Альянсу регулярно проводять там розвідувальні й патрульні операції, зокрема для контролю за військовою активністю Росії.

Варто нагадати, що Російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського військового вертольота під час інциденту в міжнародних водах. За даними данського командування, російський корабель випустив у напрямку вертольота дві сигнальні ракети. Такі засоби зазвичай використовують для привернення уваги або подачі сигналів, однак у цьому випадку одна з них пролетіла близько до данського борту.