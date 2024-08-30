У Литві впав літак: один із пілотів був п'яним

Обидва члени екіпажу вижили

У Каунаському районі Литви впав приватний літак. На його борту було двоє чоловіків. Про це повідомляє Delfi.

За даними Департаменту пожежної безпеки та порятунку, на місці події виявили літак, з якого витекло пальне. Обидва члени екіпажу вижили, хоча одному з них знадобилася медична допомога.

У Литві впав приватний літак фото: Naujasis Gėlupis

Чоловіки повідомили поліцейським, що вони разом керували літаком. За інформацією поліції, один з пілотів був п'яний – у нього в крові виявили 2,54 проміле алкоголю. Другий пілот був тверезим.

Нагадаємо, у Великій Британії літак врізався у жваву дорогу на шосе A419 у Глостерширі. Інцидент трапився поблизу аеродрому Астон-Даун у Фремптон-Менселлі, між Сайренсестером і Страудом.

Як повідомлялося, у Франції під час показових польотів на авіашоу, з нагоди 80-ї річниці висадки в Прованс, впав у море колекційний літак Fouga Magister.

Раніше У бразильському штаті Сан-Паулу розбився літак, здатний перевозити десятки пасажирів.

До слова, у Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage.