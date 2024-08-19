Західні авіакомпанії скорочують польоти до Китаю через війну в Україні

Причиною зменшення рейсів є санкції проти Росії, які забороняють західним компаніям польоти в її повітряному просторі

Кількість рейсів міжнародних перевізників з Європи та Північної Америки до Китаю влітку цього року знизилася більш ніж на 60% з 2018 року

Західні авіакомпанії скорочують кількість рейсів до Китаю, бо поєднання низького попиту і високої вартості польотів в обхід Росії зменшує їхню здатність конкурувати з місцевими перевізниками. Про це пише Financial Times.

У серпні 2024 року авіакомпанія British Airways заявила, що призупинить польоти між Лондоном і Пекіном з жовтня, а за кілька тижнів до того Virgin Atlantic вирішила закрити свій єдиний китайський маршрут до Шанхаю. Австралійська авіакомпанія Qantas, якої не торкнулася заборона на польоти в російському повітряному просторі, минулого місяця припинила свій маршрут Сідней-Шанхай, заявивши, що її літаки інколи летіли напівпорожніми.

Для багатьох західних авіакомпаній закриття повітряного простору Росії у 2022 році стало найважливішим фактором, що робить польоти до Китаю невигідними. Літаки змушені літати в обхід через Середню Азію, що збільшує рахунки на паливо, на які припадає від 25% до 30% операційних витрат.

За інформацією галузевого провайдера даних OAG, кількість рейсів міжнародних перевізників з Європи та Північної Америки до Китаю влітку цього року знизилася більш ніж на 60% від піка 2018 року (понад 13 000).

Китайські авіакомпанії, які можуть літати над Росією, скоротили рейси за такими маршрутами лише на 30% від свого піка у 2019 році. Водночас попит на безпосадкові авіаперевезення між США та Китаєм у 2024 році знизився на 76% порівняно з 2019 роком.

Як зазначив аналітик з дослідження капіталу DBS Джейсон Сум, можливість літати над Росією дозволила великим перевізникам Китаю захопити значну частку ринку на маршрутах до Західної Європи. Китайські авіакомпанії збільшили регулярні рейси до Європи влітку цього року на 16% порівняно з 2019 роком до 14 835.

Нагадаємо, китайські авіакомпанії уникають польотів над російським повітряним простором під час рейсів до та зі Сполучених Штатів.

До слова, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів.