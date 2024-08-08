Іран тимчасово закриває повітряний простір для єгипетських літаків

Тегеран звернувся до Каїру з вимогою до єгипетських авіакомпаній уникати повітряного простору Ірану протягом трьох годин четверга

Іран попросив єгипетські авіакомпанії уникати його повітряного простору протягом 3 год. Сьогодні, 8 серпня через військові навчання. Міністерство цивільної авіації Єгипту підтвердило заборону, але іранський чиновник спростував це повідомлення. Про це інформує AP.

Як зазначається, Тегеран звернувся до Каїру з вимогою до єгипетських авіакомпаній уникати повітряного простору Ірану протягом трьох годин четверга. В Ірані це пояснили проведенням військових навчань.

Міністерство цивільної авіації Єгипту заявило, що заборона на відвідування повітряного простору Ірану діятиме з 4:30 до 7:30 ранку, однак за яким часом наразі не відомо.

У міністерстві додали, що попередження Ірану також поширювалося на три години раніше у середу.

В свою чергу глава міжнародного аеропорту Ірану в Тегерані Саїд Чаландарі в інтервʼю ЗМІ спростував повідомлення про те, що було випущено попередження не входити в повітряний простір західного Ірану, але незрозуміло, чи це стосується всієї країни.

Як повідомлялося, адміністрація Байдена продовжує вести інтенсивні дипломатичні переговори, сподіваючись, що Іран перегляне свою позицію щодо можливої масштабної атаки на Ізраїль. Це стало особливо актуальним на фоні вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, яке, як повідомляється, стало наслідком дистанційно керованої бомби в його тегеранському гостьовому будинку.

Як повідомлялося, Іран, готуючись до можливої війни з Ізраїлем, запросив у Росії передові системи протиповітряної оборони. Кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО.